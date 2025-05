Murat Kurum: Deprem bölgesinde 250 bininci konutumuzu teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinde önünmüzdeki ay 250 bininci konutun da depremzede vatandaşlara teslim edileceğini açıkladı.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, asrın felaketinin ardından yürütülen inşa çalışmalarını incelemek üzere bir kez daha Kahramanmaraş’a gitti. Vali, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürlerinin katıldığı İl Afet Koordinasyon Toplantısı’na başkanlık eden Bakan Kurum, kentteki çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı. Kahramanmaraş’taki muhtarlar adına toplantıya katılan İsa Divanlı Mahallesi Muhtarı Selahattin Poyraz da özverili çalışmaları nedeniyle Bakan Kurum’a teşekkür etti, “Sizi dört gözle bekledik. Yapılan çalışmalardan dolayı şu anda halk çok mutlu” dedi. Bakan Kurum, toplantının ardından Azerbaycan Mahallesi’ndeki şantiye alanını ziyaret etti. “Gülüm İsmail neredesin” diye eşine seslenişi sosyal medyada ilgi uyandıran Fatma Yılancı ve eşi İsmail Yılancı’nın da arasında olduğu kalabalık, Bakan Kurum’u teşekkür pankartları ve sevgi gösterisiyle karşıladı.

“AZERBAYCAN MAHALLESİ DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK BİR PROJE”

Azerbaycan Mahallesi’nde basın açıklaması yapan Bakan Kurum, “Burada tüm Türkiye’ye ve dünyaya örnek olacak bir şehircilik projesi yürütüyoruz. Burada, toplam yaklaşık 3 bin bağımsız birimimiz var. Hemen yanı başında da Ebrar Sitemiz var.

Burada birçok vatandaşımızı, kardeşimizi kaybettik. Şehitlerimize bir sözümüz vardı. Biz Maraş’ımızı eskisinden çok daha güçlü hale getireceğiz. Hep birlikte depremin ilk saatlerinden itibaren başlattığımız o birlik beraberliği son güne kadar sürdüreceğiz dedik. 11 ilde yaşayan vatandaşımız için ne yapsak azdır. Bugün itibarıyla projelerimizin hemen hemen yarısını tamamladık. İnşallah kalan yarısını da yılsonuna kadar bitirmek suretiyle Azerbaycan mahallesini Kahramanmaraş’ımıza yeninden kazandırmış olacağız” dedi.

“250 BİNİNCİ KONUTUMUZUN ANAHTARLARINI TESLİM EDECEĞİZ”

Bakan Kurum, 11 ilde çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı: Şu anda 3 bin 481 şantiyede on binlerce kardeşimiz 7/24 çalışıyor. Yaklaşık 182 bin emekçi, işçi, mimar, mühendis kardeşimizle birlikte bu inşa faaliyetlerini yürütüyoruz. Teslim ettiğimiz konut sayısını Ocakta 201 bine çıkarmıştık. İnşallah önümüzdeki ay, Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle; 250 bininci konutumuzun anahtarlarını teslim edeceğiz. Allah’ın izniyle 11 ilimizde 453 bin hak sahibine ev ve iş yerlerini de yılsonuna kadar teslim etmiş olacağız.

“MARAŞ’TA ŞEHİRCİLİK STRATEJİSİNİ KARARLILIKLA HAYATA GEÇİRİYORUZ”

Kahramanmaraş’ta bir yandan da ecdat yadigarı tarihi eserleri ve çarşıları hızla ihya ettiklerini ifade eden Bakan Kurum, “İnşallah Toptancılar Sitemizi de 8. ayda teslim ediyor olacağız. İsa Divanlı Mahallemizde ilk etapta 263 konut, 88 dükkanın çalışmalarını başlatmıştık. 22 Mayıs’ta 288 konutumuzu ve iş yerimizin daha inşasını başlatmış olacağız” diye konuştu. Bakan Kurum, kentte çok kapsamlı bir şehircilik stratejisini kararlılıkla hayata geçirdiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı: Maraşlılara ne söz verdiysek fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Şu ana kadar, 28 bin konutumuzu, iş yerimizi hak sahibi vatandaşımıza teslim ettik. Allah’ın izniyle hızımızı daha da arttıracağız, 2025 yılı sonuna kadar Kahramanmaraş’ta 74 bin bağımsız bölümü teslim edeceğiz. Altınova Mahallemizde okuluyla, alt yapısıyla, yollarıyla, sosyal donatılarıyla Maraş’a güç katacak yeni bir uydu kenti yapacağımızı ifade etmiştik. Bu sözümüzü de tuttuk. Şu anda orada 10 bin 600 konutluk bir şantiye var. Yaklaşık 50 bin kardeşimizin yaşayacağı, uydu kenti Kahramanmaraş’ımıza kazandırıyoruz.

“DEPREM BÖLGESİNDE ÇALIŞMALARI KUYUMCU HASSASİYETİYLE YÜRÜTÜYORUZ”

Deprem bölgesindeki çalışmaları süratle tamamlayacaklarını kaydeden Bakan Kurum, “Biz deprem bölgesinde hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Kuyumcu hassasiyetiyle yürütüyoruz. Bugün bu şantiye alanında gördüğümüz çalışma, şu tecrübe, şu kalite, şu hız inanın herhangi bir devletin üstesinden geleceği bir iş değildir. Bu kadar kısa zamanda bir ülke inşa ediyorsunuz.

Tabii bu önemli bir tecrübe. İnşallah deprem bölgesindeki bu birikimi, tecrübeyi başta İstanbul olmak üzere 81 ilimize yayacağız. Hep diyoruz deprem siyaset üstü bir konu. Bu yaklaşımla hareket ediyoruz. Her bir vatandaşımızdan, her bir siyasi partiden de açıkçası bunu bekliyoruz. Nasıl afet alanlarında bu birlikteliği gösteriyorsak, afetleri öncelemek, afet öncesinde de bu mücadeleleri yapmak için aynı kararlılığı hep birlikte sergilemek durumundayız” şeklinde konuştu.

“39 BELEDİYE BAŞKANIMIZI TEK TEK DİNLEDİK”

Bakan Kurum, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. İstanbul’da gerçekleşen Deprem Dönüşümü Değerlendirme Toplantısı ile ilgili soruya Bakan Kurum, şunları söyledi: İstanbul'da hem İstanbul için hem de ülkemiz için çok kritik, çok önemli bir toplantıyı gerçekleştirdik. Marmara'nın, İstanbul'un güvenliği ülkenin güvenliğiyle eşdeğerdir. Depreme dirençli bir İstanbul'un bu toplantıda konuştuk. Yapmamız gerekenleri hep birlikte istişare ettik. 39 belediye başkanımızı tek tek dinledik. Önerileri varsa hepsini not aldık. Yapılması gereken işler varsa arkadaşlarımıza talimat verdik. Ve şunu söyledik; deprem konusunda siyaset yapmayalım. Deprem konusu ülkemizin, çocuklarımızın hepimizin geleceği ve bu konuda hep birlikte hareket etmemizin gerektiğini ifade ettik. Bakanlık olarak tüm belediyelerimize, belediye başkanlarımıza, 7 gün 24 saat telefonumuzun da Bakanlığımızın kapısının da ardına kadar açık olduğunu kendilerine söyledik. Ben başkanlarımızın, devletimizin bilgi birikimiyle tüm afet bölgelerinde gösterdiği kararlılığı göstereceğine inanıyorum.

“BEKLENEN İSTANBUL DÖNÜŞÜMÜNÜ HEP BİRLİKTE HAYATA GEÇİRECEĞİZ”

Bakan Kurum İstanbul’da kurulacak Kentsel Dönüşüm Komisyonu ile ilgili de şu bilgileri verdi: Belediye başkanlarımızın, Valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın içinde olduğu bu komisyona gelen; ortak masada karar alınmış her bir projenin yanında olduğumuzu ifade ettik. Önceliğimiz İstanbul'da 2000 yılından önce inşa edilmiş yaklaşık 3 milyon 100 bin bağımsız bölümümüz. Bunları bir an önce dönüştürmek istiyoruz. Yine İstanbul’daki metruk yapıların bir an önce yıkılması talimatını verdik. Bu metruk yapılar yıkılacak ve burada vatandaşlarımızın güven içerisinde oturması için beraber hareket edeceğiz. Alınacak kararların, yapılacak işlerin de hep birlikte arkasında durmamız gerektiğini net bir şekilde ifade ettik. Ben bütün belediye başkanlarımızdan da aynı duruşu, aynı tavrı gördüm. Aslolan bu kararlığı sahaya yansıtmak, konuştuğumuzu icraata çevirmek. Hep birlikte çevireceğimize inanıyorum. Orada alınan kararlar o masalarda kalmayacak. Bizzat ben bu kararların takipçisi, destekleyicisi olacağım. Bir an evvel devletimizin desteği, kararlılığı, gücüyle belediyelerimizle, vatandaşlarımızla birlikte beklenen İstanbul dönüşümünü hep birlikte hayata geçireceğiz.