Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu: 4 yıl sonra geri döndüler

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor deplasmanında 5-0 galip gelerek dört yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e yükseldi.

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Trendyol 1. Lig'de 38'inci haftanın programında yer alan 9 karşılaşma 10 Mayıs Cumartesi günü oynandı.

Günün öne çıkan maçı Yeni Malatyaspor - Gençlerbirliği arasındaki müsabakaydı. Kırmızı-Siyahlılar, 5-0'lık galibiyete uzandı ve 4 yıl aradan sonra tekrar Süper Lig'e döndü.

En son 2020-2021 sezonunda ligi 20'nci sırada tamamlayarak MKE Ankaragücü, Denizlispor ve Erzurumspor ile bir alt lig düşmüşlerdi.

Ankara temsilcisine galibiyeti getiren golleri 2 ve 9'uncu dakikada Daniel Popa, 50'nci dakikada Sinan Osmanoğlu, 63'te Leo Gaucho attı.

Bu sonuçla beraber Gençlerbirliği hanesine 3 puan daha yazdırdı ve sezon genelinde topladığı 68 puanla Kocaelispor'un bir puan gerisinde sezonu 2'nci sırada tamamladı.

Günün diğer karşılaşmalarının sonuçları şu şekilde:

ADANASPOR 0-7 BOLUSPOR

FATİH KARAGÜMRÜK 1-1 IĞDIR FK

YENİ MALATYASPOR 0-5 GENÇLERBİRLİĞİ

SAKARYASPOR 1-0 ESENLER EROKSPOR

BANDIRMASPOR 2-1 PENDİKSPOR

ŞANLIURFASPOR 0-1 ERZURUMSPOR FK

ÜMRANİYESPOR 0-1 MANİSA FK

MKE ANKARAGÜCÜ 2-0 AMED SPORTİF FAALİYETLER

İSTANBULSPOR 3-0 ÇORUM FK

KOCAELİSPOR 0-0 ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ