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Gazze’de can kaybı 52 bin 810’a yükseldi

Gazze’de can kaybı 52 bin 810’a yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, son verilere göre toplam can kaybı 52 bin 810'a, yaralı sayısı ise 119 bin 473'e yükseldi. Son 24 saat içinde 23 kişi hayatını kaybetti, 124 kişi ise yaralandı.

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İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saat içinde 23 kişinin hayatını kaybettiği, 124 kişinin de yaralandığı belirtildi. 18 Mart’ta İsrail’in tek taraflı olarak ateşkesi bozmasının ardından başlayan saldırılarda, ölü sayısı 2 bin 701’e, yaralı sayısı ise 7 bin 432’ye çıktı.

7 Ekim 2023 tarihinden itibaren toplam can kaybı 52 bin 810’a, yaralı sayısı ise 119 bin 473’e ulaşmış durumda.

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