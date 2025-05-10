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Barbaros Şansal gözaltına alındı

Barbaros Şansal gözaltına alındı

Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gözaltı sürecini anlık olarak takipçileriyle paylaşan Şansal'ın gözaltına alınma sebebi henüz açıklanmadı.

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Modacı Barbaros Şansal, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındığını duyurdu. Sosyal medya hesabından “İstanbul Havalimanı transitte gözaltı!” paylaşımını yapan Şansal, gelişmeleri takipçileriyle anlık olarak paylaştı.

Bir saat önce Türk Hava Yolları’na ait bir uçaktan fotoğraf paylaşan Şansal’ın gözaltına alınma nedenine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Barbaros Şansal, 2024 yılında da İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Şansal’ın geçmişteki yargı süreçleri ise dikkat çekiyor; 2017 yılında sosyal medya paylaşımları nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sınır dışı edilen modacı, İstanbul’a döndüğünde uçaktan iner inmez saldırıya uğramıştı. Bu olayla ilgili davada saldırganlardan 12’si beraat etmiş, bir kişiye ise para cezası verilmişti.

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