Erdoğan ile Sırrı Süreyya Önder arasında güldüren 'çocuk' diyaloğu

3 Mayıs'ta 18 günlük yaşam mücadelesini kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir anısı paylaşıldı.

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İmralı heyetiyle Beştepe'deki görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sırrı Süreyya Önder arasında ilginç bir diyalog yaşandı. İddiaya göre; Erdoğan, Önder'e "Bir çocuk az değil mi?" diye sorunca Önder, "Hapis yatmaktan daha fazla çocuk sahibi olmaya fırsat bulamadım" yanıtını verdi.

Nefes gazetesinin haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında DEM Parti'nin İmralı heyetiyle bir görüşme gerçekleştirmiş ve bu görüşmeye heyette yer alan Sırrı Süreyya Önder de katılmıştı. Görüşmede iki isim arasında yaşanan bir diyalog dikkat çekti.

Haberde yer alan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder’e kaç çocuğu olduğunu sordu. Önder, bir çocuğu olduğunu söyledi. Erdoğan, “Az değil mi?” diye sorunca, Önder esprili bir şekilde “Hapis yatmaktan daha fazla çocuk sahibi olmaya fırsat bulamadım.” yanıtını verdi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Nisan Perşembe günü Beştepe'de DEM Parti'nin İmralı heyetini kabul etmişti. Bir saat 25 dakika süren görüşmede, İmralı heyetini TBMM Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan temsil etmişti.

DEM Parti tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmenin "son derece olumlu, yapıcı, verimli ve geleceğe dair umut verici bir atmosferde" gerçekleştiği belirtilmişti. Açıklamada, "Şiddet ve çatışmanın olmadığı, demokratik ve siyasal alanın güçleneceği bir dönemin ülkemiz, yurttaşlarımız ve bölgemiz için hayati önemde olduğu ifade edildi" sözlerine yer verilmişti.

Önder, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Çok pozitif bir görüşme oldu. Bundan sonrası için çok daha umutluyuz" derken, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan "Çok çok verimli bir görüşme oldu. Süreç güzel sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Süreç devam ederken Sırrı Süreyya Önder, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve 3 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti.