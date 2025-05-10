Süper Lig'de lider Galatasaray, Trabzonspor’a konuk oluyor! İşte muhtemel ilk 11’ler

Trendyol Süper Lig’in 35.haftasında lider Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor’a konuk olacak. Galatasaray’da 1 isim Trabzonspor maçının kadrosuna alınmazken bordo-mavili takımda ise 4 futbolcu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. İşte muhtemel ilk 11’ler…

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Trendyol Süper Lig’de 35.hafta dev bir maça sahne olacak. Trabzonspor ile Galatasaray bugün saat 19.00’da Akyazı Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde geride kalan 32 maçta 26 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 83 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde girdi.

Bordo-mavili ekip ise 32 karşılaşmada 12 galibiyet, onar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Karadeniz temsilcisi, topladığı 46 puanla 8. sırada yer aldı.

İlk maçı Galatasaray kazandı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'in 16. haftasında İstanbul'da oynanan maçı 4-3 kazandı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi’ndeki müsabaka oldukça çekişmeli geçti. Sarı-kırmızılı takımın Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi ile bulduğu gollere Trabzonspor Ozan Tufan (2) ve Simon Banza ile karşılık verdi.

Galatasaray, müsabakayı genç oyuncu Ali Şahin Yılmaz'ın 90+8. dakikada kendi kalesine attığı golle 4-3 galip tamamladı.

4 gün sonra finalde karşılaşacaklar

İki takım, yarınki müsabakadan 4 gün sonra bir kez daha karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de yarın kozlarını paylaşacak Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçına çıkacak.

Galatasaray son 6 maçını kazandı

Galatasaray, çıktığı son 6 resmi karşılaşmada rakiplerine boyun eğmedi.

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda bu sezonki tek yenilgisini 29 Mart'taki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 6 karşılaşmayı da kazandı.

Galatasaray, bu süreçte ligde Reeder Samsunspor ve Sipay Bodrum FK'yi 2-0, ikas Eyüpspor'u 5-1, Net Global Sivasspor'u ise 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, kupada ise Fenerbahçe'yi 2-1, TÜMOSAN Konyaspor'u 5-1 yendi.

Söz konusu müsabakalarda 20 gol atan Galatasaray, kalesinde sadece 4 gol gördü.

Savunma ve hücumda ligin iyisi

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan haftaların en iyi hücum ve savunma performansını sergiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, 32 karşılaşmada 82 gol atıp, 31 gol yedi. "Cimbom" bu performansla ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımı oldu.

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, Süper Lig'de dış sahadaki son 26 maçın tamamında rakip fileleri havalandırmayı başardı. Galatasaray, söz konusu süreçte 70 kez meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, yarınki maçta da gol atabilirse Süper Lig tarihinde üst üste 27 deplasman maçında tabelayı değiştiren ilk takım olacak.

Galatasaray'da 4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da 4 futbolcu, Trabzonspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Victor Osimhen, Davinson Sanchez, Dries Mertens ve Gabriel Sara, yarın sarı kart görmeleri durumunda 36. haftadaki Bellona Kayserispor maçında oynayamayacak.

Galatasaray'da tek eksik

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Trabzon'a giden kafilede 30 futbolcu bulunuyor. Kadroda yabancı futbolculardan sadece Elias Jelert yer almadı.

Galatasaray'ın yarınki müsabakada en önemli gol ayağı yine Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen olacak.

Kariyerindeki en golcü sezonunu geçiren Osimhen, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 37 resmi müsabakada 33 kez fileleri havalandırdı. Ligde 27 maçta 24 gol atarak gol krallığı yarışında zirvede bulunan yıldız santrfor, yarınki karşılaşmada Galatasaray adına en ileride gol arayacak.

Trabzonspor'un bu sezon büyük maç galibiyeti yok

Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısında oynadığı maçlarda galibiyet elde edemedi.

Söz konusu rakipleri karşısında bu sezon ligde son maçına Galatasaray ile çıkacak bordo-mavililer, 5 karşılaşmada 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Beşiktaş ile sahasında 1-1 berabere kalırken siyah-beyazlı takıma deplasmanda 2-1 mağlup oldu, Fenerbahçe'ye evinde 3-2 ve Galatasaray'a İstanbul'da 4-3 yenildi.

Trabzonspor, Güneş ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen Fatih Tekke yönetiminde ilk maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 4-1 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, Fatih Tekke yönetiminde ilk büyük maç galibiyetini almanın da mücadelesini verecek.

Kapalı gişe

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki karşılaşma tamamen dolu tribünler önünde oynanacak.

Akyazı Stadyumu’nda 2 bin sarı-kırmızılı taraftar da kendilerine ayrılan misafir takım tribününden takımlarına destek verecek.

Trabzonspor'da 4 eksik

Trabzonspor'da Savic, Draguş, Folcarelli ve Hüseyin Türkmen'in zorlu karşılaşma öncesi sakatlıkları bulunuyor.

Trabzonspor-Galatasaray muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batagov, Mustafa, Ozan, Mendy, Sikan, Zubkov, Nwakaeme, Banza

Galatasaray: Muslera, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen