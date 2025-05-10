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Ankaralılar dikkat bugün bu yollar kapalı olacak!

Ankaralılar dikkat bugün bu yollar kapalı olacak!

Emniyet, 10-11 Mayıs tarihlerinde yapılacak "Üniversiteler Arası Yol Bisikleti Yarışı" kapsamında ihtiyaç halinde Boğaziçi, Bandırma Caddesi ve Abant Sokak dahil birçok güzergahın araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 10-11 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "Üniversiteler Arası 4. Yol Bisikleti Yarışı" kapsamında bazı yolların ihtiyaç halinde araç trafiğine kapatılacağını duyurdu.

Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, etkinlik dolayısıyla 10 Mayıs Cumartesi günü saat 10.00’dan ve 11 Mayıs Pazar günü saat 09.00’dan itibaren yarış süresince Boğaziçi Caddesi, Bandırma Caddesi, Abant Sokak ile bu yollara bağlanan tüm cadde ve sokakların program bitimine kadar trafiğe kapatılabileceği bildirildi.


Vatandaşlardan, yarış süresince yaşanabilecek olası aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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