Kürt yazardan Bahçeli'ye mektup: Barış lideri olmalı

Kürt Yazar Kadir Amaç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye Brüksel’den hitaben kaleme aldığı mektubunda, barış vurgusu yaptı. Türk ve Kürt halklarının yaşadığı acılara dikkat çeken Amaç, Bahçeli’yi "barış sürecinin en büyük mucizesi" ve "Demokratik Türkiye’nin barış lideri" olarak nitelendirdi.

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Yazar Kadir Amaç, Brüksel’den Devlet Bahçeli’ye yazdığı mektupta barış çağrısı yaptı ve Bahçeli’yi “barış sürecinin mucizesi” olarak tanımladı.

İşte Amaç'ın o yazısı:

Sayın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye…

Avrupa’nın başkenti Brüksel’den selam, sevgi ve hürmetlerimi gönderiyorum. Ayrıca, gönül dünyamın bahçesinden bir demet BARIŞ ÇİÇEĞİNİ koparıp zat-ı alinize armağan ediyorum.

Efendim! İzninizle mektubuma üstad Necip Fazıl Kısakürek’in şu enfes belirlemesiyle mektubuma devam etmek istiyorum: “Kendinizden başka her insanı mazur göreceksiniz! Herkesi bu hale birbiri getirdi! Herkes herkesi affetsin! Başka ne çaremiz olabilir ki?’’

Sayın Devlet Bahçeli! Sevgili Türk ve Kürt halkları YIKIM, ACI, ÖLÜM ve KÖTÜLÜKTEN BAŞKA HİÇBİR ŞEY OLMADIĞINI YAŞAYARAK GÖRDÜ!

Efendim güç öyle bir şey ki onu uzun zaman elinizde tuttuğunuz vakit, kendinizi her zaman için haklı görmeye başlarsınız. Eğer bir gün sizin gibi siyasetçi olmaya karar verirsem, Türk ve Kürt sosyolojilerine uygun bir teknik kullanacağım ve ümrana göre uygun bir disiplin içine gireceğim. Bunu yapabilmem içinde bağımsız düşünmeliyim, halkı kışkırtmamalıyım, kafaları karıştırmamalıyım, halkı ikna etmeliyim ve en yüksek düzeyde BARIŞ ve AHLAK örneğini sergilemeliyim.

Bu mahfilde yeni devlet paradigmanızı önemsemediğimi ve değerli bulduğumu belirtmek istiyorum. Şöyle ki optimal bir DEVLET kendi içinde yaşadığı siyasi mistifikasyonları, etnik kim-likleri, plüralist ve akültürasyon grupları içine alır, onları siyasal egemenliğine ortak eder, demokra-si kültürünü parlamento zemininde buluşturur ve böylece politik varoluşun temelindeki DOST-DÜŞMAN ayrımını ortadan kaldırılmış olur.

Sayın Devlet Bahçeli!

Evet, siyasi bir liderin zekâsı önemlidir. Ancak doğrusunu söyleyecek olursam, asıl önemli olan bir siyasi parti lideri ya da bir devlet başkanı için, siyasi olaylara karşı dayanma gücü ve yürekliliğidir. Elbette ki zat-ı alinizin duygularına kapılan bir lider olmadığınızı yaklaşık olarak bi-liyorum. Çünkü duyguların özellikle barışı gerçekleştirme konusunda hiçbir işe yaramadığını benden çok daha iyi biliyorsunuz. Ayrıca zat-ı alinizi barışı gerçekleştirme konusunda büyük bir risk aldığınızı ve barışı gerçekleştirme konusunda son derece kararlı olduğunuzu net olarak görebi-liyorum.

Lider olmanız yalnızca bir seçim değil, aynı zamanda barış, sevgi ve asalet sevdalısı biri olduğunuz gerçeğini mütevazı kişiliğiniz gizlese de bu yanınızı görebiliyorum. Tıpkı bir balık için su ne ise, bir kuş için gökyüzü neyse, sizin için de “barış lideri olmak” odur.

Bir insan istediği her şeyi hayal edebilir, ancak düş kurarken uyanık değildir; uyandığı zaman düşlerinin gerçekle çok az ortak yanlarının olduğunu fark eder veya hiçbir gerçekle hiçbir ortak yön bulamaz. Tam da bu nokta da zat-i alinizi barış sürecinin en büyük MUCİZESİ gördüğümü paylaşmak istiyorum.

Bir liderin değerinin en belirgin ölçüsü kendi siyasal liderlik performansının üstünlüğünü dostuna ve düşmanına kabul ettirebilme yeteneğidir. Bu anlamda, barışın mimarı ve elçisi olmanız, Türk ve Kürt halklarının gönül dünyasında büyük bir değer görmüştür. İşte bu, zahid ve arif karakteriniz ve zat-i alinizi büyük liderlik mertebesine ulaştırmış bir durumda gösteriyor. Bu büyük liderlik portreniz sizi yalnız Türk siyasetinin büyük bir siması yapmıyor, ayrıca Allah’ın izniyle, barış lideri portreniz sizi yeni “Demokratik Türkiye”yi yaratan paradigmanın eseri, yüzyıllara intikal eden bir ANIT olarak yaşatacaktır.

Kadir Amaç

Brüksel