BIST 9.391
DOLAR 38,75
EURO 43,64
ALTIN 4.155,13
HABER /  DÜNYA

Gazze’de 65 binden fazla çocuk açlık nedeniyle ölüm riski altında

Gazze’de 65 binden fazla çocuk açlık nedeniyle ölüm riski altında

Katil İsrail’in uyguladığı abluka nedeniyle Gazze'de 65 binden fazla çocuğun açlık kaynaklı ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Abone ol

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail’in çocuklar başta olmak üzere 2,4 milyon sivili sistematik bir şekilde açlığa mahkum ettiği belirtildi.

İsrail’in 70 gündür tüm kara sınır kapılarını kapalı tuttuğu ve bu süreçte Gazze'ye girmesi gereken yaklaşık 39 bin yardım, yakıt ve ilaç taşıyan tırın geçişine izin vermediği aktarılan açıklamada, "Bölgede 40 gündür hiçbir fırın çalışamıyor, halkın temel gıdası olan ekmeğe erişimi tamamen kesilmiş durumda. Gazze’de çocukların gıda yetersizliği nedeniyle her geçen gün ölüm riski artıyor. 65 binden fazla çocuğun hayatı, açlık, yetersiz beslenme ve sağlık hizmetlerinin çökmesi nedeniyle tehdit altında” denildi.

Bu durumun insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu belirtilen açıklamada, İsrail’in sivilleri aç bırakmayı bir savaş aracı olarak kullandığını ve bunun 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesi Sözleşmesi’nin 2. maddesi uyarınca soykırım olarak değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca başta ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzere İsrail’e siyasi ve askeri destek veren ülkeler de bu insanlık dramından sorumlu tutuldu.

Uluslararası topluma çağrıda bulunan açıklamada, İsrail ablukasının derhal kaldırılması, yardım geçişlerinin açılması ve Gazze’ye insani yardım ulaştırılması talep edildi.

İsrail’in işlediği suçların bağımsız uluslararası heyetlerce araştırılması ve sorumluların yargı önüne çıkarılması istenen açıklamada, “Devam eden uluslararası sessizlik, açık bir suç ortaklığı ve İsrail’in cezasızlıkla daha büyük suçlar işlemesine zemin hazırlamaktadır” ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 52 bin 787'ye, yaralıların sayısının da 119 bin 349'a yükseldi.

ÖNCEKİ HABERLER
Düğün konvoyundaki magandalara ceza yağdı
Düğün konvoyundaki magandalara ceza yağdı
Kızılay kurban vekalet fiyatlarını belirledi
Kızılay kurban vekalet fiyatlarını belirledi
ABD'de tutuklanan Rümeysa Öztürk mahkeme kararıyla serbest bırakıldı
ABD'de tutuklanan Rümeysa Öztürk mahkeme kararıyla serbest bırakıldı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde finalde
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde finalde
Van'da uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Van'da uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı
Devlet Bahçeli, Ahmet Türk ile telefonda görüştü!
Devlet Bahçeli, Ahmet Türk ile telefonda görüştü!
İsrail'den Gazze açıklaması: Trump'ın savaşı bitirmesini umuyoruz
İsrail'den Gazze açıklaması: Trump'ın savaşı bitirmesini umuyoruz
Gün sonunda altının ons fiyatı 3 bin 344 dolara çıktı
Gün sonunda altının ons fiyatı 3 bin 344 dolara çıktı
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda pes etmedi
Fenerbahçe şampiyonluk yolunda pes etmedi
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı
DEM Partili Bakırhan ve Buldan konuştu: PKK ne zaman kendini feshedecek?
DEM Partili Bakırhan ve Buldan konuştu: PKK ne zaman kendini feshedecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı: Gazze vurgusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 9 Mayıs Avrupa Günü mesajı: Gazze vurgusu