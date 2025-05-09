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Van'da uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 63 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi görevlileri, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, 25 Nisan-8 Mayıs'ta gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda yapılan çalışmalarda, 430 gram afyon sakızı, 304 gram esrar, 27 gram sentetik uyuşturucu, 10,5 gram sentetik kannabinoid, 4,56 gram eroin ve 35 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak, uyuşturucu nakletmek", 62'si hakkında da "uyuşturucu kullanmak" suçlarından işlem yapıldı.

Van
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