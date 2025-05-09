Gün sonunda altının ons fiyatı 3 bin 344 dolara çıktı

Altın fiyatları bu haftanın son iş gününü yükselişle kapattı. Altının onsu 3 bin 344 dolar ve yurt içinde gram altın ise 4 bin 167 lira oldu.

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Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 3 bin 344 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,8 artışla 4 milyon 192 bin lira oldu.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI:

Gram altın: 4 bin 167 lira

Çeyrek altın: 7 bin 68 lira

Cumhuriyet altını: 28 bin 797 lira

Tam altın: 28 bin 272 lira

Yarım altın: 14 bin 137 lira

DÖVİZ

Uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla euro/dolar paritesi 1,1260, sterlin/dolar paritesi 1,3300 ve dolar/yen paritesi 145,20 düzeyinde seyrediyor.

BRENT PETROL

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 0,8 artışla 63,5 dolardan işlem görüyor.