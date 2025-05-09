Haber sitelerinin tıklanma oranları düşmüştü! Google yetkilileri cevap veremedi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda haber sitelerinin görünürlüğü, tıklanma oranlarının düşüşü ve medya kuruluşlarının kapanması tartışıldı. Google yetkilileri sorunlar hakkında yanıt veremedi.

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Dünyada adeta tekel konumunda olan arama motoru Google, internet haber sitelerinin okuyucu trafiğinin yüzde 90'lara varan oranlarda düşmesine neden oldu. Yapılan güncellemeyle web sitelerinin trafikleri iki milyondan 100 bin okuyucuya düşerken bu durumdan hem muhalif hem de iktidara yakın medya da nasibini aldı.

Odatv Haber Koordinatörü Hazar Şahsuvar'aın gündeme getirdiği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun medya temsilcileriyle bir araya gelip gerçekleştirdiği bir dizi toplantı ve görüşme ardından yeni bir gelişme yaşandı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu ve Google yetkilileri algoritma değişikliğine ilişkin resmi bir toplantı yaptı. Yapılan toplantıda Google yetkilileri algoritma değişikliğine ilişkin kaçamak cevaplar verdi.

Komisyon Başkanı AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, ailenin, bireyin, çocuğun, kadının korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu belirterek şunu kaydetti:

"Biz gerçekten düşünce hürriyetinin sonuna kadar yanındayız fakat aileyi, çocuğu, kamu düzenini korumak için de TBMM olarak üzerimize düşeni yapacağız. Dijital mecraların imkânlarından daha çok sosyal medya uygulamaları üzerinden olumsuzlukların gündeme gelmesini doğru bulmuyoruz. Bazı sosyal medya ağlarının daha fazla tık almak, daha fazla para kazanmak için toplumsal değerleri, aileyi, çocuğu, kadını, yerli değerleri, ahlakımızı yok sayarak davranmalarını asla kabul etmiyoruz. Eğer toplumu korumak yasakçılıksa biz yasakçıyız. İster iktidara ister muhalefete yakın bazı gazetelerin, internet sitelerinin etkileşim sayılarının düşmesiyle beraber reklam gelirleri de düştü. Bu siteler, kapatılma riskiyle karşı karşıya. Dijital mecraların insanların kendi düşüncelerini dile getirmesi bakımından bir imkân sunması seçeneğine karşı maalesef bir dijital çöplüğe dönüştüğünü mütalaa etmekteyiz. Dezenformasyon, yalan haber ve manipülasyon yapılmasını doğru bulmuyoruz. Gerçek hayatta suç olan dijital mecrada da suçtur. Önce kanunda haberin bir telif konusu haline getirilmesine ve bu bağlamda kullanılmaya bağlı olarak ücret ödenmesini talep etmekteyiz. Dijital telifte yaşanan irrasyonel gelişmeler süreci daha fazla zora sokmaktadır"

Google Arama Sözcüsü Johannes Matthias Müller ise “Herhangi bir şekilde siyasi ideoloji ya da görüşü desteklemek ya da dezavantajlı duruma getirmek için güncelleme yapmamız söz konusu değil. Yapacağımız değişiklik ve güncellemeleri arama duyuru panelinde kamuoyuyla paylaşıyoruz" diye konuştu.

"YÜZDE 90'LIK NASIL BİR DALGALANMA OLABİLİR"

Nefes'in aktardığına göre, Komisyonda konuşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, algoritma değişikliğinin ardından çok sayıda bağımsız yayıncının ekonomik sorun yaşadığını ve bu yüzden yayın hayatına son verdiğini hatırlatarak Türkiye'deki içerik üreticileriyle iletişimlerini sordu.

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp de 12 Mart'ta kapanma kararı almak zorunda kalan Gazete Duvar'ı hatırlatarak, “2 milyonluk trafiğin 100 binlere düşmesi nasıl bir dalgalanma? Bazı gazeteler için bu bir fırtınadır. Siz bütün suç bizdeymiş gibi, bu arkadaşlar başarısız medya kuruluşlarıymış da trafikleri ondan düşmüş gibi böyle bir toz pembe bir dünya kuruyorsunuz” dedi. Google'dan bu sorulara cevap gelmedi.

"KENDİ AYAĞIMIZA SIKMIŞ OLURUZ"

Google Reklamcılık ve Pazarlama Limited Şirketi Kamu İlişkileri ve Politikaları Direktörü Tolga Sobacı, "siyasi mühendislik" iddialarını reddederek “Bizim herhangi bir web sitesini ön plana çıkartma ya da geriye düşürme gibi bir motivasyonumuz yok. Yapılan bütün algoritma güncellemelerini ürünün sürekli güncel kalması ve kullanıcıların faydasını yükseltmek için yapıyoruz. Eğer biz herhangi bir siyasi görüşü, bir şahsı ön plana çıkartmak ya da geri plana itmek gibi bir amaç gütsek biz zaten -tabiri caizse- kendi ayağımıza sıkmış oluruz, bir daha kimse bizim ürünümüzü kullanmaz, bize kimse güvenmez” dedi.

Fransa, Orta Doğu ve Afrika’dan Sorumlu Haber Ortaklıkları Direktörü Faten Dubarry Bouhaouala ise “Medyascope ve Gazete Pencere ile görüştük ve görüşmelerimiz devam edecek. Biz buradayız, hiçbir şekilde sorumluluğumuzdan kaçmıyoruz” ifadelerini kullandı. Toplantıda Google, medya kuruluşlarıyla neler görüştüklerine dair bir bilgi ise paylaşmadı.

PARTİLER DENETLENMESİNİ İSTİYOR

Öte yandan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nda Google ile yapılan bu toplantıda yer alan iktidar ve muhalefet parti temsilcileri, arama motorunun Rekabet Kurumu tarafından denetlenmesini talep etti.