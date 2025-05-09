Kurtulmuş'tan Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporuna tepki

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye raporunu eleştirerek, raporun kurumlara, dış politikaya ve demokrasiye yönelik haksız ithamlar içerdiğini ve yapıcı diyaloğa katkı sunmadığını söyledi.

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda kabul edilen 2023-2024 Türkiye Raporu’na tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtulmuş, söz konusu raporun Türkiye’ye yönelik "yerleşik önyargıların ve siyasi şartlanmışlıkların" bir yansıması olduğunu belirtti.

"HAKSIZ İTHAMLARLA DOLU BİR RAPOR"

Açıklamasında, raporda Türkiye'nin kurumlarına, dış politikasına ve demokratik işleyişine yönelik haksız ve mesnetsiz eleştiriler yer aldığını ifade eden Kurtulmuş, bu tür yaklaşımların yapıcı diyaloğa hizmet etmediğini vurguladı.

“Kurumlarımız, dış politikamız ve demokratik işleyişimize dair haksız ithamlarla dolu bu rapor, yapıcı bir diyalog ve ortak gelecek vizyonuna katkı sunmaktan uzaktır” diyen TBMM Başkanı, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir zemine oturtulabilmesi için karşılıklı güvene ve tutarlılığa dayalı bir yaklaşım gerektiğini dile getirdi.

AVRUPA GÜNÜ’NDE ORTAK DEĞERLER VURGUSU

Kurtulmuş, açıklamasını 9 Mayıs Avrupa Günü’ne de atıf yaparak sürdürdü. Avrupa'nın temsil ettiği temel değerlere bağlı kalması gerektiğini hatırlatan TBMM Başkanı, bu değerlerin korunmasının, AB ile ilişkilerin geleceği açısından kritik olduğunu söyledi.

“9 Mayıs Avrupa Günü’nde, Avrupa’nın temsil ettiği değerlere bağlılığını bekliyor, Avrupa kıtasında yükselen ayrımcılık, yabancı karşıtlığı, İslam düşmanlığı ve çifte standartlara karşı ortak mücadeleyi önemsiyoruz” ifadelerini kullanan Kurtulmuş, Avrupa'daki siyasi aktörlere sorumluluk çağrısında bulundu.