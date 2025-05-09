Terör örgütü PKK'nın kararının gecikmesinin nedeni belli oldu Murat Yetkin duyurdu

Yazar Murat Yetkin, terör örgütü PKK'nın konge kararının gecikmesinin arka planını yazdı. Yetkin, üst düzey PKK’lılara Türkiye’nin de onayıyla siyasi sığınmacı olacakları ülkeler arandığını açıkladı.

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Terör örgütü PKK, 12. kongresini 5-7 Mayıs'ta topladığını duyurdu. Kararın çok yakında açıklanması bekleniyor.

Gazeteci Murat Yetkin, bugünkü yazısında, geçen günlerde kongresini topladığını ve aldığı tarihi kararı yakında açıklayacağını duyuran PKK'nın açıklamasına değindi.

Kararın gecikmesinin Sırrı Süreyya Önder'in ölümüne bağlanmasının doğru olmadığını savunan Yetkin asıl gerekçenin başka olduğu görüşünde.

Yetkin, kongrenin gecikmesi hakkında kaynaklarıyla yaptığı görüşmeyi aktarırken, şunları kaydetti:

"Bazı kaynaklarıma göre gecikmenin asıl neden, fesih ve silah bırakma kararını açıklaması durumunda PKK’nın Kandil ve başka yerlerdeki üst ve üst-orta düzeydeki yöneticilerine ne olacağını kesinleştirme çalışmaları. Hatırlanacağı gibi PKK’nın halihazırdaki lideri Cemil Bayık, Türkiye’ye dönünce yakalanıp hapse girmelerinin söz konusu olmayacağını söylemişti.

Üst düzey PKK’lılara Türkiye’nin de onayıyla siyasi sığınmacı olacakları ülkeler aranıyor.

PKK’lıların tercihi AB ülkeleri. Zaten PKK/KCK’nın onlarca yıldır örgütlendiği Avrupa ülkeleri. Ama PKK yöneticilerinin gitmek istediği ülkelerin de bunu kabul etmesi gerekiyor elbette."