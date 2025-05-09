PKK kongresini topladığını duyurdu! 'Kararlar yakında açıklanacak'

Son dakika haber Türkiye'nin önündeki terörsüz günlerin habercisi... Terör örgütü PKK, Abdullah Öcalan'ın yaptığı "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı" üzerine 12. Kongresi'ni topladığını duyurdu. Kongrede alınan kararların yakında açıklanması bekleniyor. Beklenti PKK'nın Öcalan'ın talimatına uyarak silah bıraktığını duyurması yönünde.

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Terör örgütü PKK, 12. Kongresi'ni topladı. PKK yaptığı açıklama ile 5-7 Mayıs'ta kongreyi topladıklarını ve kararlar aldıklarını duyurdu. Kongrede alınan kararların kısa sürede açıklaması bekleniyor. Kamuoyundaki beklenti bu kongrede silah bırakma kararının alınması yönünde.

DEM PARTİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, öğle saatlerinde yaptıkları açıklamada, PKK'nın kongreyi topladıklarını duyurmasının an meselesi olduğunu açıklamıştı.

Doğan, yaptığı açıklamada "Bu tarihi adımın tarihi fırsata dönüşmesini bekliyoruz." demişti.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasında bulunmuş ve çağrı yapmıştı.

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından DEM Parti'de oluşturulan İmralı Heyeti, PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'ı ziyaret etmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu.

DEM Parti heyeti de başvuruların ardından Öcalan'ı ziyaret etmişti.

ATEŞKES İLAN ETTİKLERİNİ DUYURMUŞTU

PKK, 1 Mart'ta ateşkes ilan ettiklerini duyurmuş Öcalan'ın çağrısına uyduklarını açıklamıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: GEREĞİ YERİNE GETİRİLMELİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın silah bırakma çağrısının artık yerine getirilmesi gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörün artık tamamen ortadan kaldırılması ve yeni bir dönemin kapılarının açılması için de Cumhur İttifakı olarak güçlü, kararlı bir irade ortaya koyduk. Artık terör örgütü de çıkmaz yola girdiğini anlamalı ve kendilerine yapılan çağrının gereğini yerine getirmelidir” ifadelerini kullanmıştı.