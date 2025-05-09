Bellona satıldı mobilya devi Bellono'nın yeni sahibi bakın kim oldu

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), geçtiğimiz ay Bellona Mobilya'nın tamamını 7 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkardığını duyurmuştu. 6 Nisan’da İstanbul’daki ihale ile Bellona’nın yeni sahipleri belli oldu.

Abone ol

Mobilya markası Bellona'nın ihale yoluyla satışı tamamlandı. Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. 8 milyar 100 milyon TL'ye satıldı. TMSF, ihalenin ardından yaptığı açıklamada, uygun teklif sunan yatırımcıların Rekabet Kurumu’ndan gerekli izin sürecini başlatacağı bilgisini verdi.

Bellona'nın yeni sahipleri bayiler oldu

2016 yılında TMSF yönetimine geçen Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Bellona bayilerinin ortaklaşa kurdukları Bellona Mobilya Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 8 milyar 100 milyon TL’ye satın alındı.

Sırada İstikbal mobilya var

TMSF'nin elinde bulunan bir diğer büyük mobilya markası İstikbal Mobilya'nın da yakın zamanda satışa çıkarılması bekleniyor. Geçmişte Boydak Holding’in bünyesinde yer alan Bellona ve İstikbal markaları, FETÖ bağlantıları nedeniyle 2016 yılında TMSF’ye devredilmişti. Bu devralma sürecinin ardından her iki markanın geleceği TMSF’nin yönlendirmeleri ile şekilleniyor.