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Giresun'da lisede silahlı saldırı! Hizmetli kantinde çalışan kız kardeşleri vurdu, biri öldü

Giresun'da lisede silahlı saldırı! Hizmetli kantinde çalışan kız kardeşleri vurdu, biri öldü

Giresun'da Sosyal Bilimler Lisesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Lisede hizmetli olarak görev yaptığı öğrenilen A.T. (53), kantinde çalışan R.Ç.G. (27) ile ablası Y.Ç'yi (30) silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan kız kardeşlerden biri hayatını kaybederken, diğerinin tedavisi sürüyor. Öte yandan polis kaçan zanlıyı kısa sürede yakaladı. Olayın nedeni araştırılıyor.

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Aksu Mahallesi'ndeki Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde silah sesleri duyulması üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla yaralandığı belirlenen kantin çalışanları R.Ç.G. (27) ile ablası Y.Ç. (30), olay yerindeki müdahalenin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Y.Ç, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan zanlı A.T. (53) ise kısa süre sonra polis ekiplerince yakalandı. Zanlının okulda hizmetli olarak çalıştığı öğrenildi.

Giresun'da lisede silahlı saldırı! Hizmetli kantinde çalışan kız kardeşleri vurdu, biri öldü - Resim: 0

Vali olay yerine geldi

Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Serdengeçti, gazetecilere, yaşanan olay dolayısıyla üzgün olduğunu belirterek, Giresun halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Adli soruşturmayla sebepleri tüm yönleriyle ortaya çıkacaktır"

Olayın 09.35 sularında gerçekleştiğini ifade eden Serdengeçti, "Giresun Sosyal Bilimler Lisesi'nde KHK 696 sayılı kadrolu geçici işçi personeli olan üç personelden 1972 doğumlu şüpheli A.T, iki bayan personele saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonrasında maalesef mağdurlarımızdan bir bayanımız rahmetli oldu, diğer personelimizin tedavisi devam ediyor. Bu menfur saldırıyı tüm kalbimle nefretle kınıyorum. Hem Milli Eğitim camiamıza hem okulumuza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hepimizin başı sağ olsun." dedi.

Serdengeçti, "Şüphelinin mahkum kadrosundan geçici işçi olarak çalıştığı yönünde bilgi var, bu doğru mudur?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"696 sayılı KHK kapsamındaki kadrolu gözüküyorlar. Hükümlü kadrosundan geçip geçmediği tetkik edilecek o noktada. Bu nihayetinde bizim kanunlarımızla ilişkili. Bu personel 5 yıldır Milli Eğitim camiamızda çalışıyor, son ana kadar bu manada bir işaret yoktu, bir sıkıntı yoktu hatta ücretsiz izindeydi. Böyle aradaki bir hadiseden dolayı, neden kaynaklandığı şu anda zaten adli soruşturma başlatılmıştır, idari soruşturma da başlatıldı o noktada. Adli soruşturmayla da sebepleri tüm yönleriyle ortaya çıkacaktır. Fail eldedir, önemli olan bu, şu noktada. Gözaltında, yakalandı."

Vali Serdengeçti, "Öğrencilerle ilgili bir sıkıntı var mı?" sorusu üzerine, "Öğrencilerimiz açısından hiçbir sıkıntı mevcut değil, zaten hadise kapalı bir alanda cereyan etti. Öğrencilerimizle ilgili cuma günü tatil ettik. Eğitim öğretim uygun bir zamanda başlayacaktır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

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