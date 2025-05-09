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MESAM: Yabancı müzik için de telif ödenecek

MESAM: Yabancı müzik için de telif ödenecek

MESAM Başkanı Recep Ergül, halka açık alanlarda müzik yayını yapan işletmelerin yasal olarak telif ödemekle yükümlü olduğunu belirterek, “Günlük 16 liralık bedel için yaygara koparılıyor, bu sanatçının emeğidir” dedi. Ergül, düğün salonları, kuaförler, güzellik merkezleri, mağazalar ve restoranların da bu kapsama dahil olduğunu belirtti.

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Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, halka açık alanlarda yapılan müzik yayınlarında telif hakkı ödenmesinin yasal zorunluluk olduğunu vurguladı. Erzurum Atatürk Üniversitesi’nde düzenlenen konferansta konuşan Ergül, düğün salonları, kuaförler, güzellik merkezleri, mağazalar ve restoranların da bu kapsama dahil olduğunu belirterek, “Telif ödemeleri işletmelere yük olmaktan uzak. Bir berberin günlük ödeyeceği telif bedeli sadece 16 lira. Bu rakamlar yaygara koparılacak düzeyde değil” dedi.

"MÜZİĞİN BEDELİ ÖDENMELİ"

1951 yılında yürürlüğe giren Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun telif koruması sağladığını hatırlatan Ergül, müzik eserlerinin sürdürülebilirliği için bu düzenlemelerin uygulanmasının şart olduğunu söyledi. Sanatçılara hak ettikleri teliflerin ödenmemesinin kültürel bir çöküşe yol açabileceğine dikkat çeken Ergül, “Müzik olmadan düğün olmaz. Bir eserin maliyeti 300-500 bin lira arasında değişiyor, sanatçının ayakta kalabilmesi için bu ödemeler yapılmalı” ifadelerini kullandı.

“SAHADA YÜZLERCE HUKUKÇUMUZ VAR”

MESAM’ın telif takip süreçlerinde aktif olduğunu belirten Ergül, lisans sözleşmesi bulunmayan işletmelerin önce uyarıldığını, ardından gerektiğinde hukuki süreç başlatıldığını söyledi. "Oda başkanlarının telif karşıtı çıkışlarını yaygara olarak nitelendiren" Ergül, bu direncin toplumun doğru bilgilendirilmesiyle aşılabileceğini savundu.

YABANCI MÜZİK DE TELİFE TABİ

Ergül, sadece yerli eserlerin değil, yabancı müziklerin de telif kapsamına girdiğini belirterek, “MESAM’ın 192 ülkeyle karşılıklı temsilcilik anlaşması var. Burada çalınan yabancı müzikler için de telif ödeniyor, çünkü biz de yurt dışında çalınan Türk müziklerinin hakkını alıyoruz” dedi.

Şu ana kadar 500’e yakın kuaför, 400 civarında da düğün salonunun telif yükümlülüğünü yerine getirdiğini aktaran Ergül, süreci sürdürülebilir bir sanat ortamı oluşturma hedefiyle yönettiklerini söyledi.

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