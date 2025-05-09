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Ali Yerlikaya duyurdu Urfa ve Van'da çok büyük uyuşturucu operasyonu

Ali Yerlikaya duyurdu Urfa ve Van'da çok büyük uyuşturucu operasyonu

İÇİŞLERİ bakanı Ali Yerlikaya son uyuşturcu operasyonu ile ele geçirilenleri açıkladı. X hesabından açıklama yapan Ali Yerlikaya, Van ve Şanlıurfa'daki operasyonlarda 311.5 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini 4 kişinin yakalandığını duyurdu.

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Türk emniyetinin uyuşturucu tacirlerine mücadelesi tam gaz sürüyor. Bu kez Van ve Şanlıurfa'da büyük operasyonlar vardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya “Van ve Şanlıurfa’da 311,5 Kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik” diye operasyonun sonuçlarını duyurdu. 

X hesabından açıklama yapan Ali Yerlikaya, 4 uyuşturucu tacirinin de yakalandığını söyledi. İşte Ali Yerlikaya'nın açıklaması;

- Şanlıurfa ile Van’ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde düzenlediğimiz operasyonlarda; 365 paket halinde 194,5 kg Eroin, 93,5 kg Esrar ve 53 paket halinde 23,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. 4 şüpheli Zehir Taciri yakalandı.Ali Yerlikaya duyurdu Urfa ve Van'da çok büyük uyuşturucu operasyonu - Resim: 0

VAN: Van Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; uyuşturucu madde sevkiyatı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Tuşba ve Edremit ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda; 234 paket halinde 126 kg Eroin ve 84,5 kg Esrar olmak üzere toplam 210,5 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ali Yerlikaya duyurdu Urfa ve Van'da çok büyük uyuşturucu operasyonu - Resim: 1

ŞANLIURFA: Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bir tırın içerisinde yapılan aramada; 131 paket halinde 68,5 kg Eroin, 53 paket halinde 23,5 kg Skunk, 16 paket halinde 9 kg Toz Esrar olmak üzere toplam 101 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ali Yerlikaya duyurdu Urfa ve Van'da çok büyük uyuşturucu operasyonu - Resim: 2Van ve Şanlıurfa Valimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz

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