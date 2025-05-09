BIST 9.279
DOLAR 38,74
EURO 43,59
ALTIN 4.134,20
HABER /  GÜNCEL

Türkiye, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde arabulucu olabilir

Türkiye, Rusya-Ukrayna barış görüşmelerinde arabulucu olabilir

Polonya Dışişleri Bakanı, ABD’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabulucu rolünden çekilmesi halinde potansiyel arabulucu adayları olarak Türkiye ve Çin’e işaret etti.

Abone ol

Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, başkent Varşova’daki Gayri Resmi Dışişleri Bakanları toplantısının marjında Rusya-Ukrayna savaşına dair değerlendirmelerde bulundu. Sikorski, ABD’nin savaşı bitirmek için yapılan müzakerelerden çekilmesi halinde Türkiye ya da Çin’in arabulucu olabileceğine inandığını söyledi.

Kyiv Independent haber sitesinin aktardığına göre, ABD’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki “arabuluculuk çabalarında” başarılı olmasını umduğunu söyleyen Bakan Sikorski, “Ancak eğer bu yol başarısız olursa, başka adaylar da var” dedi.

“TÜRKİYE İLETİŞİM KANALLARINI SÜRDÜRÜYOR”

Bu adaylardan biri olarak Türkiye’ye işaret eden Polonyalı bakan, “İletişim kanallarını sürdüren Türkiye var. Sonra, her şeyden önce (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin’i müzakere masasına getirecek ve taleplerini yumuşatacak araçlara sahip olan Çin Halk Cumhuriyeti var” değerlendirmesinde bulundu. 

Sikorski’nin açıklamaları, ABD’nin Rusya ve Ukrayna arasındaki arabuluculuk rolünden çekilme sinyali vermesinin ardından geldi. ABD Başkanı Yardımcısı JD Vance, 8 Mayıs’ta Fox News haber kanalına yaptığı açıklamada, Rusya’nın savaşı bitirmek için ilerleme kaydettiğini görmezlerse müzakere masasından “uzaklaşmaya” hazır olduklarını belirtti. 

TRUMP: ATEŞKESE SAYGI DUYULMAZSA DAHA FAZLA YAPTIRIM YOLDA

Türkiye, savaş başladıktan hemen sonra İstanbul da iki ülke arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapmış, ardından Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na varılması konusunda Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte öncülük etmişti. 

Batılı ülkelerİ Ukrayna’ya silah sağlayarak savaşı şiddetlendirmek ile eleştirilen Çin ise Ukrayna tarafından Rusya ordusuna silah sağlamakla da suçlanıyor. 

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile telefon görüşmesinin ardından sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Başkan olarak Avrupalılar ile birlikte Rusya ve Ukrayna arasında barışın sağlanmasına bağlıyım; kalıcı bir barış olacak” dedi. Trump, iki ülke arasındaki ateşkese uyulmasını umduğunu söyleyerek, “Eğer ateşkese saygı gösterilmezse ABD ve ortakları daha fazla yaptırım uygulayacak” ifadelerini kullandı. 

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Özel Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'e daldı : O geri vitesi yedirirler adama
Özgür Özel Sözcü TV'de Yılmaz Özdil'e daldı : O geri vitesi yedirirler adama
Dışişleri’nden Sudan uyarısı: Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin
Dışişleri’nden Sudan uyarısı: Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin
Konya'da her satırı vahşet olay! Cinsel organını kesti, kalbini söktü...
Konya'da her satırı vahşet olay! Cinsel organını kesti, kalbini söktü...
İsrail Ordu Radyosu duyurdu! Trump'tan sürpriz karar: Netanyahu ile teması kesti
İsrail Ordu Radyosu duyurdu! Trump'tan sürpriz karar: Netanyahu ile teması kesti
Beyoğlu'nda kardeş kavgası! Kardeşini öldüren kişi intihar etti
Beyoğlu'nda kardeş kavgası! Kardeşini öldüren kişi intihar etti
"Türkiye konuşacak" dedi, tarih bile verdi! Pervin Buldan'a suikast iddiası
"Türkiye konuşacak" dedi, tarih bile verdi! Pervin Buldan'a suikast iddiası
AK Partili Saliha Demirer'den Nevşin Mengü'ye davet
AK Partili Saliha Demirer'den Nevşin Mengü'ye davet
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillere söyledi: İki hafta içinde netleşir
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillere söyledi: İki hafta içinde netleşir
Doğu Perinçek Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı
Doğu Perinçek Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı
1962'den beri kayıp olan kadın 'sağ salim' bulundu
1962'den beri kayıp olan kadın 'sağ salim' bulundu
Goodyear, Auto Bild tarafından Yaz lastiklerinde yılın en iyi üreticisi seçildi
Goodyear, Auto Bild tarafından Yaz lastiklerinde yılın en iyi üreticisi seçildi
UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu