BIST 9.279
DOLAR 38,74
EURO 43,59
ALTIN 4.134,20
HABER /  GÜNCEL

AK Partili Saliha Demirer'den Nevşin Mengü'ye davet

AK Partili Saliha Demirer'den Nevşin Mengü'ye davet

Gazeteci Nevşin Mengü'nan çok dil bilmeyi sekülerlik olarak nitelemesine AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer kahve daveti ile yanıt verdi. Demirer, "Hangi dilde sohbet edeceğimizi siz seçin" dedi.

Abone ol

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, YouTube yayınında, mütedeyyin kesimleri eleştirdi.

AK Parti seçmenini isim vererek hedef alan Mengü, Fatih Sultan Mehmet'in AK Partililerin idealize edemeyeceği bir figür olduğunu söyleyip, "Adam kaç dil konuşan bir adam. Fatih Sultan Mehmet aslında Türkiye'de seküler geleneğe oturtulacak bir adam." ifadelerini kullandı.

"Hangi dilde sohbet etmek istediğinizi de siz seçin"

Mengü'nün ötekileştirici bu çıkışına, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"Tabii bizi tanımadığınız için Sevgili Nevşin… Bir gün kahveye bekleriz, hangi dilde sohbet etmek istediğinizi de siz seçin. Bizim kadınlarımızın her biri Sultan Fatih kadar İstanbulludur, donanımlıdır, entelektüeldir." diyen Demirer, "Bu arada biraz kendinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Yabancı dil bilmeyi sekülerlik olarak gören son nesilsiniz." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillere söyledi: İki hafta içinde netleşir
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillere söyledi: İki hafta içinde netleşir
Doğu Perinçek Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı
Doğu Perinçek Sırrı Süreyya Önder ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı
1962'den beri kayıp olan kadın 'sağ salim' bulundu
1962'den beri kayıp olan kadın 'sağ salim' bulundu
Goodyear, Auto Bild tarafından Yaz lastiklerinde yılın en iyi üreticisi seçildi
Goodyear, Auto Bild tarafından Yaz lastiklerinde yılın en iyi üreticisi seçildi
UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Tel Aviv yönetimi bedel ödeyecek! İsrail basını yazdı
Tel Aviv yönetimi bedel ödeyecek! İsrail basını yazdı
Yemekte tavuk yiyen 126 işçi hastanelik oldu
Yemekte tavuk yiyen 126 işçi hastanelik oldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan için seyahat uyarısı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan için seyahat uyarısı
Polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 53 bin 200 lira ceza
Polisin dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 53 bin 200 lira ceza
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!
UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!
112'ye asılsız ihbar yapan yandı! Para cezası...
112'ye asılsız ihbar yapan yandı! Para cezası...
Bakan Bayraktar: Suriye'ye günlük 6 milyon metreküp doğal gaz gönderilecek
Bakan Bayraktar: Suriye'ye günlük 6 milyon metreküp doğal gaz gönderilecek