AK Partili Saliha Demirer'den Nevşin Mengü'ye davet

Gazeteci Nevşin Mengü'nan çok dil bilmeyi sekülerlik olarak nitelemesine AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer kahve daveti ile yanıt verdi. Demirer, "Hangi dilde sohbet edeceğimizi siz seçin" dedi.

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CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, YouTube yayınında, mütedeyyin kesimleri eleştirdi.

AK Parti seçmenini isim vererek hedef alan Mengü, Fatih Sultan Mehmet'in AK Partililerin idealize edemeyeceği bir figür olduğunu söyleyip, "Adam kaç dil konuşan bir adam. Fatih Sultan Mehmet aslında Türkiye'de seküler geleneğe oturtulacak bir adam." ifadelerini kullandı.

"Hangi dilde sohbet etmek istediğinizi de siz seçin"

Mengü'nün ötekileştirici bu çıkışına, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, X hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi.

"Tabii bizi tanımadığınız için Sevgili Nevşin… Bir gün kahveye bekleriz, hangi dilde sohbet etmek istediğinizi de siz seçin. Bizim kadınlarımızın her biri Sultan Fatih kadar İstanbulludur, donanımlıdır, entelektüeldir." diyen Demirer, "Bu arada biraz kendinizi geliştirmenizi tavsiye ediyorum. Yabancı dil bilmeyi sekülerlik olarak gören son nesilsiniz." ifadelerini kullandı.