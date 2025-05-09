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UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!

Manchester United, Athletic Bilbao’yu 4-1 mağlup ederek toplamda 7-1’lik skorla UEFA Avrupa Ligi’nde finale yükselirken, Tottenham da Bodo/Glimt’i 2-0 yenerek toplam 5-1’le finale adını yazdırdı.

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UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçında İngiliz ekibi Manchester United sahasında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao'yu konuk etti. Old Trafford'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 72. dakikada Mount, 79. dakikada Casemiro, 85. dakikada Höjlund ile 90+1. dakikada Mount kaydetti. Athletic'in tek golünü 31. dakikada Jauregizar attı.

Bu sonucun ardından ilk maçı 3-0 kazanan Manchester United toplamda 7-1'lik skorla, UEFA Avrupa Ligi'nde finale yükseldi. UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında gösterilen ve lig aşamasını ikinci sırada tamamlayan Athletic, turnuvaya yarı finalde veda etti.  

UEFA Avrupa Ligi'nde bir diğer yarı final maçında ise bir başka İngiliz ekibi Tottenham deplasmanda Bodo/Glimt'e konuk oldu. Aspmyra Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 2-0 kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Solanke ile 69. dakikada Porro attı. 

Bu sonucun ardından ilk maçı 3-1 kazanan Tottenham toplamda 5-1'lik skorla adını finale yazdırdı. 

Manchester United ile Tottenham arasındaki UEFA Avrupa Ligi final maçı 21 Mayıs Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. 

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