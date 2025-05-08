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Bakan Fidan, Varşova'da temaslarını sürdürüyor

Bakan Fidan, Varşova'da temaslarını sürdürüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) marjında yapılan oturuma katıldı. Fidan ayrıca mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı (Gymnich) kapsamında temaslarını sürdürüyor.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından Varşova'da düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Bakan Fidan'ın Gymnich marjında yapılan oturuma katıldığı belirtildi.​​​​​​​

Fidan, İsveçli ve Moldovalı mevkidaşlarıyla görüştü

Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mihai Popşoi ile ayrı ayrı ikili görüşmelerde bulundu.

Bakanlık, görüşmeye ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımlar yaptı.

Paylaşımlarda Fidan'ın AB Gymnich marjında Stenergard ve Popşoi ile bir araya geldiği aktarıldı.

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