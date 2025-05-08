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Dağ fare doğurdu! Donald Trump'ın dünyayı sarsacak dediği anlaşma belli oldu

Dağ fare doğurdu! Donald Trump'ın dünyayı sarsacak dediği anlaşma belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere yönetimi ile çığır açan bir gümrük anlaşmasına varıldığını açıkladı.

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Çin ile ticaret savaşı başlatan Donald Trump, ilişiklerini güçlendirecek yeni müttefikler arıyor.

Bu kapsamda 'çok önemli bir şey' açıklayacağını söyleyen Trump, İngiltere yönetimi ile geniş kapsamlı bir gümrük anlaşmasına varıldığını açıkladı

Trump anlaşmayı, 'çığır açıcı' olarak niteledi.

"İLK BÜYÜK MUTABAKAT"

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ile Birleşik Krallık arasında imzalanan yeni anlaşmanın “ilk büyük mutabakat” olduğunu vurguladı. Anlaşmanın iki ülke arasındaki dostane ilişkileri uzun vadede daha da sağlamlaştıracağını belirten Trump, metni “kapsayıcı ve stratejik bir iş birliği adımı” olarak tanımladı.

Trump, ayrıca masada bulunan birçok yeni anlaşmanın da yakın gelecekte kamuoyuna açıklanacağını ifade ederek, diplomatik temasların hız kesmeden sürdüğüne dikkat çekti.

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