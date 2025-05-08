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CHP’nin kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP’nin kurultay soruşturmasında Kemal Kılıçdaroğlu ifadeye çağrıldı

CHP’nin kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı iddiasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu mağdur sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

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2023 yılında, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi. Kurultay sonrası Özgür Özel, partinin yeni genel başkanı oldu.

Gerçekleşen bu kurultaydan sonra, kurultaya ilişkin şaibe iddiaları da gündemden düşmüyor.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin Siyasi Partiler Kanunu'nun 112. maddesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre yürüttüğü soruşturması devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU İFADEYE ÇAĞRILDI

Başsavcılık, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağırdı.

İFADE VERMEYE GİTMEYECEK

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, "mağdur" sıfatıyla ifadeye çağrılan Kılıçdaroğlu’nun ifadeye gitmeyeceğini söyledi.

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