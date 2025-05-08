Bülent Arınç'tan 'Sırrı Süreyya Önder'e suikast' sorusuna yanıt

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için DEM Parti Grubu'na taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından konuşan Arınç, "Önder'e suikast girişimi iddiası"na yanıt verdi.

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TBMM'de, DEM Parti Grubu'nu ziyaret eden Arınç, yaklaşık yarım saat süren görüşme sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı.

Arınç, görüşmede DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Parti milletvekillerine başsağlığı dileklerini ilettiğini belirtti. Bülent Arınç, Önder ile dostluğunun olduğunu, bazen Meclis içinde, bazen dışında bir araya geldiklerini, memleket ve millet için güzel şeyler konuştuklarını söyledi.

Vefat haberiyle herkesin yıkıldığını ifade eden Arınç, Önder'le ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında güzel şeyler söylediğini ve Nazım Hikmet'in "Vasiyet" isimli şiirinden bahsettiğini aktardı.

Arınç, şiirdeki "ölürsem o günden önce" dizelerine işaret ederek, "Sanki Sırrı Süreyya Önder'in hayat hikayesi gibiydi. O günü görmeden öldü ama o günü göreceğimize dair hepimizde büyük bir inanç var. Türkiye, barış ve huzur ülkesi olacak. İçeride yaptığımız görüşmelerde de başta Genel Başkan olmak üzere DEM Parti'nin bu konuda çok iyi niyetli, sabırlı olduğunu, yıllardır devam eden bu sorunun çözümü konusunda ellerinden geleni yapacaklarını ve ümitli olduklarını ifade ettiler. Ben de kendilerine teşekkür ettim." diye konuştu.

Bir gazetecinin "Önder'e suikast girişimi iddiası"nı hatırlatması üzerine Arınç, "Onu içeride konuşmadık. Gelirken danışmanlarım söyledi. Tabii araştırılır, konu hakkında bir bilgiye sahip değilim. Geçmişte de bugünde de bazı köklü sorunları çözmek için adım atanlara şu veya bu sebeple her şey yapılabilir. O yüzden bu süreçte görev alan insanların çok dikkatli olmaları ve devletin onları yakın koruma altında tutmaları gerekir. Umarım amacına ulaşmayacak bu hareketler, Türkiye için bir son olsun." ifadesini kullandı.