CHP İstanbul İl Başkanı Çelik dahil 26 kişiye dava

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.

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Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında 31 Ocak 2025’te İstanbul Adalet Sarayı’nda yaşanan olaylarla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in de bulunduğu 26 kişi hakkında 15 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

İMAMOĞLU İFADE VERMEYE GELMİŞTİ, ADLİYE ÖNÜ KARIŞTI

31 Ocak 2025 tarihinde, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında ifade vermek için İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Ekrem İmamoğlu’na destek vermek üzere toplanan partililer ve vatandaşlar ile güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşanmıştı. Çağlayan'daki adliye binası önünde çıkan arbedede beş polis memuru yaralanmış, olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

İDDİANAMEDE CHP YÖNETİCİLERİ VE ÜYELERİ ŞÜPHELİ OLARAK YER ALDI

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yanı sıra İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Yardımcısı Ozan Temürlenk, Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yusuf Alperen Yurdudeven, Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Canali Tan, Kartal Gençlik Kolları Başkanı Kazım Caner Boz ve diğer bazı parti üyeleri şüpheli olarak gösterildi.

Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında şu maddeler yer aldı:

Görevi yaptırmamak için direnme

Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama

Kasten yaralama

Kamu malına zarar verme

İddianamede, her bir şüpheli için 3 yıl 7 aydan başlayıp 15 yıl 6 aya kadar değişen hapis cezaları talep edildi.