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"Sırrı Süreyya Önder'in aracına suikast düzeneği konuldu" iddiası! İsmet Özçelik "Resimlerini göstermiş" diyerek açıkladı

"Sırrı Süreyya Önder'in aracına suikast düzeneği konuldu" iddiası! İsmet Özçelik "Resimlerini göstermiş" diyerek açıkladı

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik'in yazısı konuşuluyor. Sırrı Süreyya Önder'in rahatsızlanmadan önceki ziyaretinin detaylarını açıkladığı yazısında Özçelik "Önder’in aracına suikast düzeneği konmuş.Son anda fark edilmiş." ifadelerini kullandı ve bu ziyarette Önder'in Perinçek'e fotoğrafları gösterdiğini iddia etti.

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TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder  kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz hafta hayatını kaybetti.

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik'in gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmeler yaptığı yazısındaki Sırrı Süreyya Önder'e yönelik iddiaları dikkat çekti. 

Önder'in rahatsızlanmadan birkaç saat önce Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’i ziyaret ettiğini ve bilgi verdiğini söyleyen Özçelik,  "Görüşmeye katılan Yıldırım Gençer açıkladı. Önder’in aracına suikast düzeneği konmuş. Son anda fark edilmiş." ifadelerini kullandı.

"Önder, Perinçek ve Ethem Sancak’a resimlerini göstermiş.  Görüşmeden bir hafta önce yaşanmış. Ya fark edilmeseydi… Plan amacına ulaşsaydı…Türkiye bugün neyi konuşacaktı?" diye sordu. Özçelik'in yazısında şunları kaydetti:

Sırrı Süreyya Önder.

Rahatsızlanmadan birkaç saat önce Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’i ziyaret etmişti.

Öcalan’ın ABD ve İsrail uyarısını anlatmıştı.

“Sizi öldürebilirler” dediğini aktarmıştı.

Bir bilgi daha vermiş.

Görüşmeye katılan Yıldırım Gençer açıkladı.

Önder’in aracına suikast düzeneği konmuş.

Son anda fark edilmiş.

Önder, Perinçek ve Ethem Sancak’a resimlerini göstermiş.

Görüşmeden bir hafta önce yaşanmış.

Ya fark edilmeseydi…

Plan amacına ulaşsaydı…

Türkiye bugün neyi konuşacaktı?

Kimler suçlanacaktı.

“Terörsüz Türkiye”ye sabotaj girişimi…

Kim yapmış olabilir acaba?

Fail Öcalan’ın uyarısında gizli.

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