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Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: PSG - Inter

Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı: PSG - Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Paris Saint-Germain, Arsenal'i 2-1 mağlup ederek finale yükseldi. PSG, finalde Inter ile karşılaşacak.

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UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sahasında İngiliz temsilcisi Arsenal'i konuk etti.

Ev sahibi ekip, 27. dakikada Fabian Ruiz'in golüyle 1-0 öne geçerken, ilk yarı bu skorla sona erdi. 66. dakikada Fransız ekibi penaltı kazandı.VAR uyarısıyla hakem Felix Zwayer'in PSG lehine verdiği penaltıda topun başına geçen Vitinha'nın vuruşunda kaleci Raya gole izin vermedi.

FRANSIZLAR FİNAL BİLETİNİ KAPTI

72. dakikada Achraf Hakimi'nin golüyle PSG farkı 2'ye çıkardı. 76. dakikada Saka'nın fileleri havalandırmasıyla Arsenal skoru 2-1'e getirdi.

İlerleyen dakikalarda da iki takımın atakları sonuçsuz kalınca Fransız ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

İlk maçı da 1-0 kazanan PSG, adını finale yazdırdı ve Inter'in rakibi oldu.

Devler Ligi'nde final karşılaşması 31 Mayıs Cumartesi günü Münih Arena'da oynanacak.

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