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Ali Koç'tan Galatasaray'ın yıldızına büyük övgü: 40 yılda bir gelir

Ali Koç'tan Galatasaray'ın yıldızına büyük övgü: 40 yılda bir gelir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın yıldız futbolcusu hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor özel yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Victor Osimhen gibi golcü alacak mısınız? Sezon başı size önerildi mi?" sorusuna cevap veren Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Victor Osimhen başka bir kategori ve o da 40 yılın başında gelir"

Osimhen, özel bir oyuncu ve Türkiye üstü bir oyuncu. Hiçbir zaman bize teklif edilmedi. O gün New York'tan Londra'ya indim sabaha karşı. Yoruldum, uyumuşum ve küfürlü mesajlar yağıyor bana. Osimhen, Suudi Arabistan'a gidiyordu. Son dakika Napoli Başkanı fiyat arttırdı ve rakam büyük değildi. Suudiler vazgeçti, Avrupa kapanmıştı ve sadece Türkiye vardı. Galatasaray'a nasip oldu. Forvetlerimiz az gol atmadı ama forvete ihtiyacımız var. Victor Osimhen başka bir kategori ve o da 40 yılın başında gelir.

"Harcama limitine yer kalmaz!"

Victor Osimhen için kalacak mı diye konuşuluyor. Anlaşma kurallara göre yapılırsa, harcama limitine yer kalmaz! Bir oyuncuyla biter!

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