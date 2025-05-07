Arif Kocabıyık, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan tutuklandı

Sosyal medyada yer alan röportajda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla Antalya’da gözaltına alınan Arif Kocabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Kocabıyık, tutuklandı.

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Kamuoyunda sokak röporajları ile tanınan 'İlave TV' isimli kanalın sahibi Arif Kocabıyık, hakaret iddiasıyla gözaltına alındı. Kocabıyık'ın tutuklandığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Arif Kocabıyık'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Kocabıyık'ın İnstagram sosyal medya platformunda bir röportaj sırasında AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığının belirlendiği kaydedildi.

Erdoğan sokak röportajlarına tepki göstermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sokak röportajlarına tepki göstererek, 'Eline mikrofon ve kamera alanın kendini gazeteci ve muhabir olarak gördüğü bir ülkede yaşıyoruz. Bu şahıslar sokak röportajı adı altında sokaklarda terör estirmektedir' ifadelerini kullanmıştı.

Arif Kocabıyık kimdir?

Arif Kocabıyık, 1983 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde dünyaya geldi. Meslek lisesinden mezun olduktan sonra bir dönem düğün fotoğrafçılığı yaptı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladı. Medya dünyasına ise kendi kurduğu "Divan" adlı yerel gazeteyle adım attı. Ancak bu girişim beklenen başarıyı sağlayamadı.

Kocabıyık, 2018 yılının Mart ayında eniştesi Turan Kural ile birlikte YouTube’da “İlave TV” adlı kanalı kurarak yeni bir medya yolculuğuna başladı. Kanal, kısa sürede ilgi görerek Mayıs 2018'de 11 bin aboneye ulaştı. Artan ilgiyle birlikte Türkiye genelinde röportajlar yapmaya başlayan ekip, 2019'un başlarında abone sayısını 90 bine çıkardı. Temmuz 2023 itibarıyla İlave TV'nin abone sayısı 743 bine ulaştı. Arif Kocabıyık, bu yayın serüvenini anlattığı “Cesaret Bulaşıcıdır” adlı bir kitap da kaleme aldı.

Siyasi kariyerine ise 18 Mart 2023’te İYİ Parti’den Antalya Milletvekili aday adaylığını açıklayarak adım attı. 9 Nisan 2023 tarihinde açıklanan listelerde Antalya 12. sıra milletvekili adayı olarak yer aldı ancak seçilemedi.