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Cezası onanmıştı! Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Cezası onanmıştı! Eski futbolcu Ümit Karan tutuklandı

Eski futbolcu Ümit Karan'a, 'basit cinsel saldırıda' bulunduğu gerekçesiyle 1 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti. Karan'ın cezası onandı ve Metris Cezaevi’ne gönderildi.

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Eski futbolcu Ümit Karan'ın 2015'te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisine "basit cinsel saldırıda" bulunduğu gerekçesi ile hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.  Bakırköy 37. Asliye Ceza Mahkemesi, delil yetersizliğinden Karan'ın beraatine karar vermişti.

"BEN KİMSEYE YANLIŞ YAPMADIM"

Sabah'ın haberine göre, güvenlik görevlisi İ.A.'nın avukatı dosyaya itiraz etti ve dosya istinaf mahkemesine taşındı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen karar duruşmasında sanık Ümit Karan, "Hayatım boyunca kimseye yanlış yapmadım. Suçlamalar doğru değildir" şeklinde savunma yaptı.

Karşılıklı konuşmanın ardından söz alan Karan, "Ben Survivor'da kadınlarla yan yana bulunduğumda herhangi bir şey yapmadım" dedi. Karan, duruşmada beraatini talep etti.

Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, beraat kararını bozarak Karan'a, "Sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

CEZAEVİNE GİRDİ
Yapılan itirazın ardından dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi Ümit Karan'a verilen 1 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.

Karan, onanan cezası kapsamında bugün Bakırköy Adliyesi'ne geldi ve Metris Cezaevi'ne gönderildi.

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