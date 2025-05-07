 Yalova'da korkunç yangın! Karı koca hayatını kaybetti

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında karı koca öldü, çiftin özel gereksinimli oğulları ise yaralandı.

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Poyraz Caddesinde bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik tellerinin merdivenli araca engel olması nedeniyle evde mahsur kalan Handan Savaşkan'ı (53) kurtarmak için atlama yatağı açtı.

Pencereden atlama yatağına düşen ve vücudundan yanıklar bulunan kadın, kaldırıldığı Çınarcık Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, Savaşkan'ın eşi Ali Savaşkan'ın (73) cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın sırasında banyoda bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan özel gereksinimli olduğu öğrenilen oğulları Cengizhan Savaşkan (26) ise ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.