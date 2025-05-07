BIST 9.166
DOLAR 38,64
EURO 43,94
ALTIN 4.203,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

 Yalova'da korkunç yangın! Karı koca hayatını kaybetti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 Yalova'da korkunç yangın! Karı koca hayatını kaybetti

 Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında karı koca öldü, çiftin özel gereksinimli oğulları ise yaralandı.

Abone ol

Poyraz Caddesinde bulunan 5 katlı apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, elektrik tellerinin merdivenli araca engel olması nedeniyle evde mahsur kalan Handan Savaşkan'ı (53) kurtarmak için atlama yatağı açtı.

Pencereden atlama yatağına düşen ve vücudundan yanıklar bulunan kadın, kaldırıldığı Çınarcık Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangında, Savaşkan'ın eşi Ali Savaşkan'ın (73) cansız bedenine ulaşıldı.

Yangın sırasında banyoda bulunan ve vücudunda yanıklar oluşan özel gereksinimli olduğu öğrenilen oğulları Cengizhan Savaşkan (26) ise ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Ekipler, yangının çıkış nedenini öğrenmek için çalışma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'daki 6,2'lik deprem için kritik rapor! Büyük deprem riski bitti mi?
İstanbul'daki 6,2'lik deprem için kritik rapor! Büyük deprem riski bitti mi?
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması: Firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun mal varlığına el konuldu
Kral Kaybederse de sezon finali öncesi erken ayrılık
Kral Kaybederse de sezon finali öncesi erken ayrılık
Son 17 sezona damga vuran istatistik! Okan Buruk sürdürebilecek mi?
Son 17 sezona damga vuran istatistik! Okan Buruk sürdürebilecek mi?
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları yarın oynanacak
UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları yarın oynanacak
ASELSAN'dan ani kalp durmalarına müdahale cihazı! Saniyeler içinde...
ASELSAN'dan ani kalp durmalarına müdahale cihazı! Saniyeler içinde...
Azerbaycan, Hindistan'ın Pakistan'a saldırılarını kınadı
Azerbaycan, Hindistan'ın Pakistan'a saldırılarını kınadı
Hindistan ve Pakistan nükleer silahları ateşlerse bittik! 6 yıl önceden olacakları yazmışlar
Hindistan ve Pakistan nükleer silahları ateşlerse bittik! 6 yıl önceden olacakları yazmışlar
 2017'de tartışmalara yol açmıştı! ABD Başkanı Trump, Basra Körfezi'ne "Arap Körfezi" diyecek!
 2017'de tartışmalara yol açmıştı! ABD Başkanı Trump, Basra Körfezi'ne "Arap Körfezi" diyecek!
İsrail Yemen'de sivil halimanını acımasızca bombaladı tüm uçuşlar askıya alındı
İsrail Yemen'de sivil halimanını acımasızca bombaladı tüm uçuşlar askıya alındı
Han Yunus'a saldıran İsrail askerleri bozguna uğradı
Han Yunus'a saldıran İsrail askerleri bozguna uğradı
THY ve Pegasus uçakları İstanbul’a geri dönüyor
THY ve Pegasus uçakları İstanbul’a geri dönüyor