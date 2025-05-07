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CHP'nin iptal istemine AYM'den ret

CHP'nin iptal istemine AYM'den ret

CHP'nin sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin iptal istemi Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından reddedildi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

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Yüksek Mahkeme, bugünkü Genel Kurul gündeminde, Resmi Gazete'nin 2 Ağustos'taki sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren 7527 sayılı kanuna ilişkin CHP'nin iptal ve yürürlüğünün durdurulması istemini görüştü.

AYM, söz konusu kanunun iptali talebinin reddine karar verdi. Kararın gerekçesi daha sonra yazılacak.

CHP, kanunda yer alan 17 maddeden 16'sının iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle 15 Ağustos 2024'te AYM'ye başvurmuştu. Başvuruda, iptali istenen maddelerin hayvan hakları, kamu yararı ve yaşam hakkına aykırı düzenlendiği savunulmuştu.

Öte yandan, AYM'nin Genel Kurul toplantısı sırasında, bazı sivil toplum kuruluşları ile barolar, yasanın iptal edilmesi yönünde eylem yaptı.

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