İBB soruşturması Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İBB’ye yönelik yürüttüğü mali suçlar soruşturmasında, Gülaylar Altın İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay ifadeye çağrıldıktan sonra tutuklandı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "mali suçlar" kapsamında yürütülen soruşturmada dikkat çekici bir gelişme yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından derinleştirilen soruşturma sürecinde, Gülaylar Altın İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay, ifadeye çağrıldıktan sonra kaçma şüphesi gerekçesiyle tutuklandı.

İFADE: ARAZİYİ 2018’DE AK PARTİLİ YÖNETİM DÖNEMİNDE ALDIM

Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, Mehmet İlhan Gülay savcılık ifadesinde, İstanbul Ataşehir İçerenköy’deki 1046 ada 200 parsel ve çevresindeki arazileri 2018 yılında Bainbridge isimli bir holdingten satın aldığını belirtti.

Arazinin geçmişinde İBB ile İSPARK ve metro çıkışı nedeniyle çok sayıda dava bulunduğunu kaydeden Gülay, bu sorunları dönemin İBB Başkanı Mevlüt Uysal liderliğindeki yönetimle çözüme kavuşturduklarını söyledi. İddiasına göre, yapılan görüşmeler sonunda yaklaşık 60 dönümlük kısmı İBB’ye terk etmek karşılığında bir protokol imzalandı.

“2019’DA YAVUZ BEY ARADI, YAKUP ÖNER İLE GÖRÜŞMEMİZ SÖYLENDİ”

İfadesinde, 2019 yılında İBB yönetiminin değişmesiyle birlikte kendisinin İBB Genel Sekreteri olduğunu belirttiği “Yavuz Bey” tarafından arandığını anlatan Gülay, bu kişiyle protokolün uygulanması konusunda görüştüğünü, süreci daha sonra Yakup Öner’in takip ettiğini söyledi.

Arazideki ihtilafların çözümü için İBB Meclisi’nin 12 Ocak 2023 tarihli kararıyla emsal oranının 0,75’ten 1,5’e çıkarıldığını ancak bölgedeki diğer parsellerde emsal oranının 2,07 olduğunu belirtti.

Gülay ayrıca, arsa üzerinde inşa edilecek yapılardan yaklaşık 4-5 bin metrekarelik kısmın tamamlandıktan sonra belediyeye devredilmesi konusunda da ek bir protokol yapıldığını kaydetti.