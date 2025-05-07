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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Ortaya çıktı ki ağaçlar birbiriyle konuşuyormuş! Güneş tutulmasında meğerse...

Ortaya çıktı ki ağaçlar birbiriyle konuşuyormuş! Güneş tutulmasında meğerse...

Ağaçların belirli durumlarda birbirleriyle konuştuğu bulundu. Araştırmacılar İtalya'nın Dolomit ormanlarındaki ladin ağaçları arasındaki etkileşimi inceledi. Bilimsel veriler ortaya çıkardı ki güneş tutulmasında yaşlı ağaçlar genç olanlara bilgi aktarıyor.

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Ağaçlar birbirleriyle konuşuyor. Ancak bu her zaman olmuyor. Bilim insanlarına göre, güneş tutulması yaşandığında yaşlı ağaçlar ekolojik bilgilerini gençlere aktarabiliyor. Bunu da sensörleri kullanarak ağaçların ürettiği elektrik akımlarını kaydettiklerinde öğrendiler... 

Avustralya'nın Southern Cross Üniversitesi'nden öğretim üyesi Monica Gagliano yaptığı açıklamada "Esasen meşhur 'wood wide web'i (ağaçların ağı) iş başında izliyoruz!" diyor. Gagliano, hakemli dergi Royal Society Open Science'ta geçen ay yayımlanan çalışmanın başyazarlarından biri.

Güneş tutulmasında test ettiler

Makelenin yazarları iki saat süren kısmi güneş tutulması sırasında, olayın ladin ağaçları üzerinde nasıl bir etki yaratacağını anlamak umuduyla İtalya'nın göz alıcı Dolomit Dağları'na gitti. Üç sağlıklı ağaca uzaktan sensörler yerleştirdiler. Bunlardan ikisi yaklaşık 70 yaşında, diğeriyse sadece 20 yaşındaydı. Sensörleri ayrıca yıllar önce bir fırtınanın vurduğu 5 ağaç kütüğüne de bağladılar. Yüklü moleküller tüm canlı organizmaların hücreleri boyunca hareket ederek sinyalleri iletir. Bu faaliyet, organizmaların iletişim kurmasını sağlayan elektrik akımları yaratır.

Ortaya çıktı ki ağaçlar birbiriyle konuşuyormuş! Güneş tutulmasında meğerse... - Resim: 0

Tutulma sırasında ağaçlar birbiriyle iletişime geçti

Bu sinyalleri takip eden araştırmacılar, ladinlerin hem tutulmaya tepki verdiğini hem de bunu öngördüğünü, biyoelektrik sinyallerini saatler öncesinden senkronize ettiğini buldu. Değişiklikler suyun ve moleküllerin içinde görüldü. Yaşlı ağaçların gençlere göre daha belirgin bir erken tepkiye sahip olması, ağaçların bu tür olayları öngörüp yanıt vermek için mekanizmalar geliştirmiş olabileceğine işaret ediyor. Ancak bilim insanları, düşündüğünüz şekilde olmasa da ağaçlar arasında seyahat eden biyoelektrik dalgaları da saptadı.

Ortaya çıktı ki ağaçlar birbiriyle konuşuyormuş! Güneş tutulmasında meğerse... - Resim: 1

Çalışmanın çerçevesi, ağaçlar arasında dolaşıklık fikrini destekleyerek sinyallerin "kökler aracılığıyla sıvılar ve moleküler alışverişler veya hava akımları gibi madde alışverişlerine dayanmayan bir faz senkronizasyonu halinde iletildiğini" öne sürüyor. 

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