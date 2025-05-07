İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan 'cenaze' tepkisi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde televizyon kanallarının şehit haberini altyazı geçmesine tepki göstererek ''Bugün bir şehit cenazesi altyazıyla geçiştirilmektedir. Aynı anda başka bir cenazede terörist başının çağrısı okunuyorsa o çürümüşlüğü tedavi edecek şey aslında bellidir. Bir tercihte bulunmak gerekmektedir. Bizim tercihimiz nettir!'' dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

Şehit cenazesi ile Sırrı Süreyya Önder'in cenazesine farklı muamele yapıldığını ileri süren Dervişoğlu, şunları söyledi:

"Bugün bir şehit cenazesi alt yazıyla geçiştiriliyorsa ve aynı anda başka bir cenazede terörist başının çağrısı okunuyorsa o çürümüşlüğü tedavi edecek şey bellidir: Bir tercihte bulunmak gerekmekteri. Bizim tercimihiz bellidir, Toplu iğne babama batar diye, babasının resmine bile kıyamayan 4 yaşındaki Alya’nın acının içinden çıkardığı saf ve temiz sevgi de var halen bu topraklarda yaşamaktadır. Biz bugün buradayız. Bizlerin onu yeşertecek vicdanı da var. Bu vicdanın zerresine halel getirmeyeceğiz. And olsun ki Alya’nın acısından taşan o sevgiyle bu aziz vatanı biz yükselteceğiz."