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Tüketim sınırını aştılar! Yüzlerce bankanın elektriği kesildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tüketim sınırını aştılar! Yüzlerce bankanın elektriği kesildi

 İran'ın başkenti Tahran'da enerji tasarrufu tedbirleri kapsamında belirlenen tüketim sınırını aştıkları gerekçesiyle yaklaşık 700 banka şubesinin elektrikleri kesildi.

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İran elektrik dağıtım şirketi Tevanir'in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, enerji tasarrufu tedbirleri kapsamında alınan önlemleri anlattı.

Her 20 dakika için 1 saat elektrik kesintisi

Abonelerin kullanım sınırını aşmaları halinde her 20 dakika için 1 saat elektrik kesintisi uygulandığını kaydeden Meşhedi, uygulamanın akıllı sayaçlar aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Meşhedi, "Dün, Tahran'da tüketim sınırını aştıkları belirlenen yaklaşık 700 bankanın elektriği kesildi." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, elektriğin halka adil bir şekilde ulaşabilmesi için konut, ticari ve idari abonelere tasarruf yapmaları çağrısında bulundu.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı ve hızla artan enerji talebi nedeniyle enerji krizi yaşıyor.

İran'da özellikle sıcak havalarda klimaların devreye girmesiyle enerji talebi zirveye ulaşıyor. Enerji tasarrufu uygulamaları ülkede yaygınlaşırken, yetkililer, kaynakları tasarruflu kullanma çağrısında bulunuyor.

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