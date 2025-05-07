ASELSAN'dan ani kalp durmalarına müdahale cihazı! Saniyeler içinde...

ASELSAN tarafından üretilen 7 otomatik eksternal defibrilatör (OED) cihazı, İpsala Sınır Kapısı'nda hizmet vermeye başladı. Helvacıoğlu Medikal Yöneticisi Atacan Helvacıoğlu, bu cihazların alışveriş merkezleri, kent meydanları, spor salonları, oteller, fabrikalar ve büyük işletmelerde de yaygın şekilde bulunması gerektiğini vurguladı.

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Ani kalp durmalarında hastaya elektroşokla müdahale edilerek hayata döndürülmesini sağlayan cihazlar, sınır kapısının farklı noktalarına yerleştirildi.

ASELSAN Heartline OED cihazlarının yetkili distribütörü Helvacıoğlu Medikal Yöneticisi Atacan Helvacıoğlu, AA muhabirine, yılda 3 milyondan fazla yolcunun geçiş yaptığı İpsala Sınır Kapısı'nda önemli bir sağlık adımı atıldığını söyledi.

Helvacıoğlu, "İpsala UMAT Gümrük ve Turizm İşletmeleri AŞ tarafından sınır kapısına 7 yerli üretim ASELSAN Heartline OED cihazı yerleştirildi. Bu cihazlar, ani kalp durmalarında saniyeler içinde müdahale imkanı sunarak hayat kurtarma potansiyeline sahiptir." dedi.

Helvacıoğlu, bu cihazların alışveriş merkezleri, kent meydanları, spor salonları, oteller, fabrikalar ve büyük işletmelerde de yaygın şekilde bulunması gerektiğini vurguladı.