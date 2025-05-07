Hindistan ve Pakistan nükleer silahları ateşlerse bittik! 6 yıl önceden olacakları yazmışlar

Hindistan ve Pakistan arasında süren gerilim savaşa döndü. Dünyayı tedirgin eden, her iki tarafında elinde nükleer silahlar bulunması. Bu silahlardan biri bile ateşlense gezegenimizin kıyametini tetikler deniyor. Science Advances isimli dergide, 6 yıl önce yayımlanan araştırmada, Hindistan ve Pakistan arasında olası bir savaşın Türkiye’yi bile etkileyeceğini yazmış. Peki Hindistan ve Pakistan'ın elinde hangi silahlar var...

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Hindistan ve Pakistan arasında olası bir nükleer savaş, sadece bölgesel değil, küresel bir felakete neden olabilir ve Türkiye gibi ülkeler de bu durumdan ciddi bir biçimde etkilenebilir. Hem Hindistan'ın hem de Pakistan'ın elinde dünyaya kıyamete getirebilecek sayıda nükleer silah bulunuyor. Hindistan'ın elinde 164, Pakistan'da ise 170 nükleer füze bulunuyor. Peki bu savaşta nükleer silah ateşlenirse neler olur? İşte bu sorunun yanıtı için 6 yıl önce bir araştırma yapılmış ve sonuçlar Science Advances isimli dergide yayınlanmış.

Nükleer savaş ile nükleer kış

Science Advances dergisinde 2019 yılında yayımlanan araştırmaya göre, Hindistan ve Pakistan arasında yaşanabilecek sınırlı bir nükleer savaşın bile çok ciddi küresel sonuçlara yol açabileceğine dikkat çekildi. Nükleer savaşın, dünya genelinde sıcaklıkların ortalama 2 ila 5 derece düşmesine ve yağışların %15 ila %30 oranında azalmasına neden olabileceği ifade edilirken bu durum, "nükleer kış" olarak isimlendirilen ve güneş ışığının atmosfere ulaşmasını engelleyen bir fenomenin yaşanmasına yol açabilir.

Nükleer kış nedir? : Nükleer silahların ateşlenmesi ile havaya yayılacak olan toz bulutu güneşi engelleyeceğinden dünyamız soğuyacak ve sıcaklıklar 22 derece kadar düşecek. Bu da gezegenimize nükleer kışı getirecek.

Türkiye'de mevsimleri bozar

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle bu iklim değişikliklerinden doğrudan etkilenebilir ve tarım sektöründe, azalan yağışlar ve düşen sıcaklıklar sebebiyle verimlilik kaybı meydana gelebilir. Bu durum da, gıda üretiminde azalmaya ve fiyat artışlarına sebebiyet verebilir. Aynı zamanda, enerji talebinde artış ve sağlık sorunlarında yükselme gibi dolaylı etkiler de yaşanabilir.

Gıda üretimi düşer fiyatlar fırlar

Nükleer savaşın ardından oluşacak iklim değişikliklerinin, dünya genelinde tarım üretimini olumsuz yönde etkileyebileceği belirtilirken bu durum ise gıda arzında azalmaya ve fiyatlarda artışa neden olabilir. Özellikle, ithalata bağımlı ülkeler, bu durumdan çok daha fazla etkilenebilir.