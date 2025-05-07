Altın fiyatları tepetaklak! Gram-çeyrek fiyatına bakın

Altın fiyatları belli oldu. Dün yükseliş kaydeden altın bugün düştü. Gram, çeyrek almak isteyenler için günün ilk rakamları belli oldu. Analistler ne diyor?

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Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü 4 bin 260 liradan tamamladı.

Gram altın-çeyrek altın

Altının gram fiyatı, yeni güne ise düşüşle başlamasının ardından 4 bin 213 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 980 liradan, cumhuriyet altını 27 bin 790 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 1,2 değer kaybıyla 3 bin 391 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin varlık fiyatlarında oynaklıklara neden olabileceğini söyledi.

Bugün yurt içinde uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in beklenen Türkiye konulu webinarı, yurt dışında ise Fed'in faiz kararının öne çıkacağını bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin 400 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.