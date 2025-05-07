Jose Mourinho'nun sözleşmesi Fenerbahçe'ye kabus gibi çöktü işte o özel madde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun sözleşmesinde yer alan tazminat maddes nedeniyle eli kolu bağlı. Söz konusu tazminat, Mourinho başka bir takımla anlaşsa dahi geçerliliğini koruyor.

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Fenerbahçe, bir kez daha şampiyonluk özlemine son veremezken, Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı takması artık neredeyse kesinleşti.

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe camiasında tepkiler yükselirken, Portekizli teknik direktörle yolların ayrılması yönünde sesler artmaya başladı. Ancak Mourinho’nun sözleşmesinde yer alan tazminat maddesi, kulübün elini kolunu bağlıyor.

Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık bir sözleşmeye imza atmıştı. Bu sürenin ilk yılı geride kalırken, tecrübeli teknik adamın ve ekibinin sözleşmesinin feshedilmesi durumunda toplamda yaklaşık 15 milyon Euro’luk bir tazminat gündeme gelecek.

Söz konusu tazminat, Mourinho başka bir takımla anlaşsa dahi geçerliliğini koruyor.

Futbol dünyasında alışılmışın dışında bir sözleşmeye imza atan Mourinho, başka bir kulüple anlaşması halinde dahi Fenerbahçe’den tazminat almaya devam edebilecek. Bu durum, sarı-lacivertli yönetimin tek taraflı fesih kararı almasını zorlaştırıyor.

İstifa ederse tazminat yok

Hürriyet'ten Mehmet Arslan'ın haberine göre; Portekizli teknik adamın sözleşmesinde yer alan bu maddeye göre, yalnızca Mourinho’nun istifa etmesi halinde Fenerbahçe herhangi bir tazminat ödemeyecek. Ancak böyle bir kararın alınması Mourinho’nun inisiyatifine bağlı. Suudi Arabistan’dan teklif aldığı iddia edilen deneyimli çalıştırıcının bu yönde bir adım atıp atmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

İki kulüpten aynı anda maaş alabilecek

Mourinho’nun sözleşmesindeki bir diğer dikkat çekici madde ise aynı anda iki kulüpten maaş alabilmesine imkan tanıyor. Yani Portekizli teknik adam yeni bir kulüple anlaşsa bile Fenerbahçe’den olan alacaklarını tahsil etmeye devam edecek. Bu durum, kulüp yönetimi açısından mali açıdan oldukça büyük bir yük anlamına geliyor. Fenerbahçe yönetiminin, Mourinho’nun gönüllü olarak ayrılmasını ve bu ağır yükten kurtulmayı umduğu ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde teknik adamın geleceğine ilişkin belirsizliklerin netleşmesi bekleniyor. Jose Mourinho ile yolların nasıl ayrılacağı, sarı-lacivertli kulübün geleceğini şekillendirecek en önemli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor.