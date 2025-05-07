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Zorunlu lise eğitiminde değişiklik iddiası! Masada 3 model var, 4+4+4 sistemi değişecek mi?

Zorunlu lise eğitiminde değişiklik iddiası! Masada 3 model var, 4+4+4 sistemi değişecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4 yıllık zorunlu lise eğitimine ilişkin yeni düzenleme üzerinde çalışıyor. Düzenlemede ders yoğunluğunun daha az olacağı esnek bir lise eğitimi gündemde. MEB'in masasında 3 modelin olduğu öne sürüldü.. İşte milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren gelişme...

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Milli Eğitim Bakanlığı, lise eğitimini ilişkin yeni düzenlemeyi gündemine aldı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 4+4+4 şeklindeki 12 yıllık zorunlu eğitimin lise 3 ve 4'üncü sınıf zorunlu eğitimine daha esnek bir model getirmek için çalışmalara başlandığı öğrenildi.

Düzenleme ile eğitimi şekillendiren ve baskılayan merkezi sınavların etkisinin azaltılması hedefleniyor.

MASADA 3 MODEL VAR

MEB'in masasında 3 modelin olduğu öne sürüldü:

3+1 MODELİ: Lise eğitiminin 3+1 olması. 12'nci sınıfın üniversite sınavına hazırlık yılı olarak yapılandırılması, lise eğitiminin 3 yıla düşürülmesi.

2+2 MODELİ: Bu modelde, 10'uncu sınıfı yani ilk 2 yılı bitiren öğrencilere lise diploması verilecek, akademik anlamda ilerlemek isteyenler lise eğitimine devam edecek ve 2 yıl daha eğitim alacak.

YAŞ MODELİ: Lise eğitiminde zorunlu eğitimini yaş temelli olarak yapılandırılması da öneriler arasında yer alıyor. Burada 16 yaşını bitirenlerin zorunlu eğitimden çıkarılması öneriliyor. Diğer bir öneri ise lise eğitiminin bütünüyle zorunluluktan çıkarılması.

Lise eğitimiyle ilgili çalışmaların Kabine Toplantısı'nda ele alınması bekleniyor.

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