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1 haftada 2 ABD savaş uçağı düştü 120 milyon dolar denizin dibine battı

1 haftada 2 ABD savaş uçağı düştü 120 milyon dolar denizin dibine battı

ABD Donanmasına ait 60 milyon dolarlık bir savaş uçağı daha Truman Uçak Gemisi'nden denize düştü.

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USS Harry S. Truman uçak gemisinden kalkan bir F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı daha Kızıldeniz'de düştü.

Uçak bir hafta arayla denize düşyerek kaybedilen ikinci savaş uçağı oldu. İki uçağın düşmesiyle ABD'nin kaybı 120 milyon doları buldu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, CNN'e konuşan kaynaklardan ikisi, uçağın gemiye inişi sırasında yakalama kablosunda bir sorun yaşandığını ve pilot ile silah sistemleri subayının uçaktan fırlamak zorunda kaldığını belirtti. Pilotlar kurtarma helikopteri tarafından kurtarıldı. Uçağın denize çakıldığı ve henüz bulunamadığı gelen bilgiler arasında.

Öte yandan, İran destekli Husiler'in, Başkan Donald Trump'ın grupla ateşkes ilan ettiğini duyurmasından sonra, salı günü Truman gemisine yönelik "bir saldırı girişiminde bulunduğu" belirtildi. Dört kaynak bu bilgiyi doğruladı. Bu iki olayın birbiriyle ilişkili olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

ABD Savunma Bakanlığı, konuyla ilgili Deniz Kuvvetleri ve CENTCOM'dan açıklama istedi.

Geçtiğimiz hafta, Truman uçak gemisinden başka bir F/A-18 savaş uçağı denize düşmüştü. İlk raporlar, geminin Husiler'in saldırısından kaçmak için ani ve sert bir manevra yapmasının savaş uçağının denize düşmesine neden olduğunu işaret etmişti.

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