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Bağcılar'da temel kazısı sırasında hasar gören bina tahliye edildi

Bağcılar'da temel kazısı sırasında hasar gören bina tahliye edildi

İstanbul Bağcılar'da bitişiğindeki temel kazısı sırasında hasar gören 5 katlı bina tahliye edildi.

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Fatih Mahallesi 1868 Sokak'taki 5 katlı binanın yan tarafında yürütülen temel kazma çalışması sırasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

İncelemede bitişiğindeki yapıdan ayrıldığı tespit edilen 5 katlı bina ekipler tarafından tahliye edildi.

Bina sakinlerinin bir kısmının yakınlarının yanına gittiği, bazılarının ise otel ve tesislere yerleştirildiği öğrenildi.

5 katlı bina mühürlenirken, inşaatın temel çukuru da kapatıldı.

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