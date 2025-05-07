HSK adayları belirlendi, CHP salonu terk

TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, 5 HSK üyeliği için 15 kişilik aday listesini belirlerken, CHP'nin her aday için ayrı oylama talebi reddedildi ve CHP ile Yeni Yol Partisi milletvekilleri salonu terk etti. Basına kapalı yapılan seçimde Yargıtay, Danıştay ve avukat kökenli isimlerden oluşan adaylar TBMM Genel Kurulu’na sunuldu; seçimler önümüzdeki haftalarda yapılacak.

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Karma Komisyon, HSK üyeliği adayları seçimi için AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplandı.

Karma Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, "Alt Komisyonca yapılan incelemeler sonucunda 48 Yargıtay üyesi, 6 Danıştay üyesi, 39 avukat ile 8 öğretim üyesi olmak üzere toplam 101 aday adayının başvurusu geçerli bulunmuştur." diye konuştu.

CHP'NİN "15 ADAY İÇİN AYRI AYRI OYLAMA" TALEBİ REDDEDİLDİ

Görüşmeler sırasında CHP milletvekilleri belirlenecek 15 adayın her biri için ayrı ayrı oylama yapılmasına yönelik önerge sundu.

Görüşmelerin ardından CHP'nin önergesi oy çokluğuyla reddedildi.

Daha sonra Tasnif Komisyonu kurularak HSK'ye seçilecek 5 üyenin üç katı adayın belirlenmesi için seçime geçildi.

5 HSK üyeliği için 48 Yargıtay, 6 Danıştay, 8 yükseköğretim üyesi ve 39 avukat olmak üzere 101 aday adayı seçime girdi. Seçimler basına kapalı gerçekleşti.

CHP VE YENİ YOL MİLLETVEKİLLERİ SALONU TERK ETTİ

CHP ve Yeni Yol Partisi milletvekilleri, Yargıtay üyeleri için seçilecek adayların belirlenmesi sırasında seçim usulüne tepki göstererek salonu terk etti, oy kullanmadı. Seçimler diğer partilerin üyelerinin katılımıyla devam etti.

Yaklaşık 7 saat süren komisyon toplantısı ve seçimlerin ardından HSK üyeliği için 15 aday belirlendi.

Genel Kurula bildirilecek 15 aday şöyle:

"Yargıtay üyelerinden Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı, Hakan Yüksel, İbrahim Temir, Hakan Türkön, Ergün Şahin, Seyfi Han, Şerafettin Saka. Danıştay üyelerinden Aysel Demirel, Cengiz Aydemir, Kemal Açıkgöz. Avukatlardan Alişan Tiryaki, Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım."

GENEL KURUL'DAKİ SEÇİM SÜRECİ

TBMM Genel Kurulu, gelecek haftalarda 5 HSK üyesi seçecek.

Karma Komisyon tarafından belirlenen 15 aday arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi gerçekleştirilecek. Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.