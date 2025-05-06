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Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi daha yakalandı

Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinde 2 kişi daha yakalandı

Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin, olay yerindeki şahıslarla birlikte hareket ettiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüpheli daha yakalandı.

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Kadıköy'de 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü olaya ilişkin tutuklu B.B ve U.B ile birlikte hareket ettiği tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen M.A.D. ve A.Ö. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Kadıköy'deki tarihi salı pazarında 24 Ocak saat 08.25 sıralarında meydana gelen olayda Mattia Ahmet Minguzzi, pazarda alışveriş yaptığı sırada B.B. tarafından beş yerinden bıçaklandı. Diğer şüpheli U.B. ise Minguzzi'yi tekmeledi. Minguzzi, 15 gün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDEKİ ŞAHISLARLA BİRLİKTE HAREKET ETMİŞLER

Şüpheli çocuklar B.B. ve U.B. hakkında 'Çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan 18'er yıldan 24'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürüldüğü anların görüntülerine ilişkin bilirkişi raporunda, olay yerinde tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. ile birlikte olduğu tespit edilen 2 kişinin yakalanması için emniyet birimlerine gözaltı kararı gönderildi.

2 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

Kimlikleri tespit edilen M.A.D. ve A.Ö. isimli 2 şüpheli, bugün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

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