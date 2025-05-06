BIST 9.135
DOLAR 38,60
EURO 43,91
ALTIN 4.241,14
HABER /  EKONOMİ

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyonun ana eğilimi geriledi

Merkez Bankası Başkanı Karahan: Enflasyonun ana eğilimi geriledi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, TBMM'de yaptığı sunumda enflasyonun ana eğiliminin ve beklentilerinin gerilediğini, hizmet enflasyonunda düşüşün belirginleştiğini belirtti. Nisan ayında geçici bir yükseliş izlendiğini aktaran Karahan, para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşun sürdürüleceğini vurguladı.

Abone ol

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerini bilgilendirici sunumda bulundu.

Karahan'ın açıklamaları şöyle:

Enflasyonun ana eğilimi geriledi. Hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşti. Enflasyon beklentileri gerileme eğilimine girdi.

Önümüzdeki dönemde de para politikasındaki kararlı duruşumuzu sürdüreceğiz.

Devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Nisan ayında finansal piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle
ana eğilimde kendi hesaplamalarımıza göre bir yükseliş izledik.

Göstergeler yıllıklandırılmış enflasyonun yüzde 30’un biraz üzerinde olduğunu ima ediyor.

Bu da bize dezenflasyonun süreceğini gösteriyor.

Son dönemde finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle ise nisan ayında enflasyon beklentilerindeki iyileşme duraksadı.

Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor.

Bu görünüm para politikasındaki sıkı ve kararlı duruşumuzu korumayı
gerekli kılıyor.

ÖNCEKİ HABERLER
TFF'den önemli maçlar için flaş karar
TFF'den önemli maçlar için flaş karar
İzmir'de işten çıkartılınca CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatan işçiler Eskişehir'e ulaştı
İzmir'de işten çıkartılınca CHP Genel Merkezi'ne yürüyüş başlatan işçiler Eskişehir'e ulaştı
İstanbul Sabiha Gökçen, "Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı'' oldu
İstanbul Sabiha Gökçen, "Avrupa’da en hızlı büyüyen havalimanı'' oldu
İsrail, saldırı düzenlediği Sana Havalimanı'nın tamamen hizmet dışı kaldığını iddia etti
İsrail, saldırı düzenlediği Sana Havalimanı'nın tamamen hizmet dışı kaldığını iddia etti
Türkiye'de toplam 485 diri fay segmenti bulunuyor
Türkiye'de toplam 485 diri fay segmenti bulunuyor
Mourinho giderse ne olacak? Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?
Mourinho giderse ne olacak? Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak?
Avrupa Birliği, Rusya'dan doğalgaz alımını sonlandıracak
Avrupa Birliği, Rusya'dan doğalgaz alımını sonlandıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi
Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı elinde tespihle bekledi
Friedrich Merz, Almanya’nın yeni başbakanı oldu
Friedrich Merz, Almanya’nın yeni başbakanı oldu
Trendyol GO'yu dünyaca ünlü şirket satın aldı
Trendyol GO'yu dünyaca ünlü şirket satın aldı
Rusya-Ukrayna arasında esir takası
Rusya-Ukrayna arasında esir takası