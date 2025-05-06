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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti. Bahçeli'nin kapıda karşıladığı Erdoğan ile kısa bir tokalaşma ve fotoğrafın ardından görüşmeye geçildi; Bahçeli, basın mensupları ve polislerle de sohbet etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleştirilen görüşme öncesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kapıda karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli, tokalaşarak gazetecilere poz verdikten sonra görüşmeye geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret - Resim: 0

Öte yandan Bahçeli, görüşme öncesi konutunun önünde bekleyen basın mensupları ve görevli polislerle de bir süre sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.

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