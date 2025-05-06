Başkanlık Divanı tamamlanamayınca TBMM Genel Kurulu toplanamadı; birleşim, 7 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00’e ertelendi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Başkanlık Divanı’nın oluşmaması nedeniyle bugün gerçekleştirilemedi.

Genel Kurul birleşimini açmak üzere kürsüde yerini alan TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, gerekli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle oturumu kapattı. Bozdağ, birleşimin, komisyonlardan gelen kanun teklifleri ve diğer gündem maddelerini görüşmek üzere 7 Mayıs Çarşamba günü saat 14.00'te yeniden toplanacağını duyurdu.